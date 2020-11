Volgende keer toch maar Sven Kockelmann naar Obama sturen

Beeld -

Klokslag halftien zat Lips er klaar voor: het exclusieve interview met Barack Obama, waarvoor Tommy Wieringa naar Washington was gevlogen in opdracht van Nieuwsuur. De hele avond waren al vooraankondigingen te zien en in M werd het vuurtje extra opgestookt. Obama wilde alleen geïnterviewd worden door grote schrijvers, vertelde Margriet van der Linden over de pr-tour rond de vuistdikke memoires. Ze vroeg meteen aan journalistieke stormram Sven Kockelmann wat hij de oud-president zou vragen. Die hoefde niet lang na te denken: “Wat heb je nou eigenlijk zélf gedaan om de ontevredenheid bij al die Amerikanen weg te nemen en te zorgen dat ze niet op Trump stemmen?”

Zo scherp zou het niet worden, vermoedde Lips toen het uitgebreide interview zo’n kwartier voor de eindtijd van Nieuwsuur nog altijd niet was ingestart. Toen het filmpje eenmaal begon, kreeg Wieringa eerst tijd om over zijn band met Amerika te praten, om Obama in de studio vervolgens te vragen naar zijn schrijfplezier. ‘Je mocht alles vragen!’ hoorde je de regisseur bijna schreeuwen. Maar Wieringa was nou eenmaal meer de man van de omweg dan van de directe vragen, had Lips gelezen in Tubantia. Het moest geen interview worden, maar een echt gesprek.

Dat bleek moeilijker dan gedacht. Wieringa vroeg naar momenten van schaamte en wilde weten of Trumps presidentschap een reactie was op dat van hem, en kreeg pasklare antwoorden. Obama vertelde over het belang van democratie, sprak kritisch over zijn opvolger en toonde begrip voor Amerikanen die eerst op hem en daarna op Trump stemden: “Ze willen gewoon verandering zien.”

Het was fijn om herinnerd te worden aan een president die meer dan twee bijvoeglijk naamwoorden kent, maar van kritisch doorvragen kwam het niet. Volgende keer toch maar Sven Kockelmann sturen.

