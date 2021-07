Volgende keer huur ik de Rijksvoorlichtingsdienst in, dacht Kaag

Beeld -

Goh, dacht Lips. Waar zouden onze koning en koningin dezer dagen toch uithangen? Is er niet nog een leuk schandaaltje? Of desnoods een paar mooie beelden van de familie aan een zonnig strand.

Hij werd op zijn wenken bediend. Op prime time zond de NOS donderdagavond een verslag uit van het staatsbezoek dat het koninklijk paar deze week bracht aan onze Oosterburen. Geen strand weliswaar, maar wel lekker veel motoren met zwaailicht, gestrekte limousines, knallende kanonnen, militaire blaaskapellen en geheven glazen.

Gevaarloze kabbeltelevisie uit de hoogste categorie. Heerlijk, dacht Lips, die na deze zware week wel toe was aan een beetje ontspanning. Duitslandcorrespondent Wouter Zwart wist te melden dat ‘iedereen dolenthousiast was’ en ‘stiekem van binnen aan het juichen was’ dat dit allemaal weer kon. Presentator Astrid Kersseboom zei dat de Duitsers het bezoek zagen ‘als een sprookje, waar ze geen genoeg van krijgen’.

In beeld verscheen de Duitse royaltydeskundige Leontine Gräfin von Schmettow om met ons te delen dat ‘het Nederlandse koningshuis bij de Duitsers het meest geliefd is.’

Lips kon nauwelijk geloven dat er werkelijk mensen bestaan met zo’n naam. Ondertussen keek hij naar de oogverblindende Máxima. Hij telde in de gauwigheid minstens vijf verschillende jurken. Daar staken de saaie stropdassen van Willem Alexander toch weer wat bleekjes bij af.

En hé, wie hadden we daar? Sigrid Kaag, onze gewaardeerde minister van Buitenlandse Zaken, die stilletjes was aangeschoven bij het staatsbanket. Lips herinnerde zich hoe ze een week lang onder vuur had gelegen vanwege een documentaire die over haar was gemaakt – en waar ze zich tegen beter weten in mee had bemoeid, omdat ze niet tevreden was met het beeld dat van haar was geschapen.

Wat zou ze denken? Lips wist het bijna zeker: de volgende keer huur ik ook gewoon de Rijksvoorlichtingsdienst in.

