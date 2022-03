Voetballer Virgil van Dijk maakte een mixtape met Winne: ‘Hij is een van mijn favoriete rappers’

Virgil van Dijk (l) is niet zelf te horen op de mixtape die hij met rapper Winne (rechts) maakte. 'Ik kan niet rappen en ook geen beat maken.' Beeld Lin Woldendorp

Na acht nummers komt Virgil van Dijk (30) de ruimte in het Volkshotel binnenlopen. Het is maandagochtend. De verdediger van Liverpool speelde de avond ervoor nog tegen Nottingham Forest en bereikte met 1-0 de halve finale van de FA Cup. Hij komt net van het vliegveld. Een van de eerste vragen die host Défano Holwijn (29) hem stelt, is: “We dachten dat je misschien ook op de tape te horen zou zijn. Gaan we je ooit horen rappen?” Geen vreemde vraag. Voetballers als Memphis Depay en Ryan Babel lieten al regelmatig hun rapkunsten horen. Van Dijk lacht: “Nee. Ik kan niet rappen. Ik kan ook geen beat maken.”

Op de mixtape Side by Side draait het om de talenten. Dat zijn tien rappers en vijf producers, geselecteerd door Winne (echte naam Winston Bergwijn, 43). De talenten zitten vooraan op de eerste twee rijen en luisteren aandachtig naar elkaars werk. Voordat hun eigen nummer wordt afgespeeld, vertellen ze er kort iets over. Sommigen zijn al wat ouder, hebben al de nodige teleurstellingen in zowel het leven als in hun carrière moeten verwerken en verwachtingen moeten bijstellen. Anderen komen net kijken, de jongste is achttien jaar. Op de tape zijn elf nummers te horen. Van Dijk luistert de laatste drie tracks mee.

Euro 95

Aan het einde van de luistersessie zegt Holwijn dat er nog tijd over is. “Is er een nummer dat je nog eens zou willen horen?” vraagt Holwijn aan Van Dijk. De voetballer hoeft niet lang na te denken: “Euro 95.” Van Dijk werd al eerder door het nummer geraakt vanwege een combinatie van de beat en de manier van rappen. Euro 95 is een persoonlijk nummer van Denzel Neville (26) uit Almere, een van de opvallendste talenten. De jonge rapper rapt over geen geld meer hebben, het auto-ongeluk dat hij in januari had en de band met zijn vader.

Na afloop is Neville trots dat Van Dijk uitgerekend zijn nummer uitkoos. Hij had het niet verwacht. Hij is netjes gekleed en vertelt vastberaden. Over dat hij een grote dromer is en dat hij in 2018 naar de Verenigde Staten vertrok om zijn droom waar te maken als Engelstalige rapper. Het lukte niet. Hij rapte toen vooral over dat wat hij niet had: een dure auto, een villa in de bergen. Nu rapt hij, mede door gesprekken met Winne, over zijn leven en juist dat wordt gewaardeerd. Hij zal altijd blijven rappen, maar weet ook dat het leven om andere dingen draait. “Ik heb nu een vaste baan. Het belangrijkste is dat mijn ouders trots op me zijn.”

Dan is het tijd om Van Dijk en Winne te spreken. Op de bank waar ze net zijn gefotografeerd. Wel zo handig, aangezien een verplaatsing af zou gaan van de vijf minuten die voor het gesprek zijn gereserveerd. Van Dijk, die het project initieerde in samenwerking met JBL, vertelt waarom hij meteen wist dat hij met Winne wilde samenwerken. “Winne is een van mijn favoriete rappers. Dat ik met hem wilde werken, komt door zijn kwaliteiten als rapper en wat ik van hem verwachtte als persoon. Van tevoren had ik een gevoel dat het goed zou zitten. En dat is ook gebleken.”

Geef nooit op

Vijf minuten zijn snel om. Er kan nog één vraag worden gesteld. Naast de rappers en producers die de mixtape wel hebben gehaald, zijn er ook veel talenten geweest die moesten worden teleurgesteld. Is er een advies dat Winne hen zou willen geven? “Geef nooit op. Ga jezelf geen negatieve dingen aanpraten en blijf hard werken. Je moet nooit iets van iemand anders laten afhangen.” Mooi antwoord. Eindtijd: zeven minuten.

Van Dijk en Winne moeten weer verder. De voetballer moet naar Zeist voor een training met het Nederlands elftal. De rapper moet naar een repetitie van een theatervoorstelling waaraan hij werkt. Neville, de jonge rapper, blijft wel nog hangen. Hij heeft een cameraatje in zijn handen waarmee hij alles filmt. Voor later, voor zijn eventuele kinderen. Of toch voor een eigen documentaire. “Net als Kanye West.” Als de ruimte bijna verlaten is, is Neville er nog steeds. Waarom hij nog hier is? Hij wacht op zijn vader, die komt hem zo ophalen.

Side by Side verschijnt vrijdag op Spotify en iTunes.