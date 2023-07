Voetbalcommentator Suse van Kleef: ‘Sport is hartstikke politiek’

Het WK mag dan iedere dag live op tv zijn, de emancipatie van het vrouwenvoetbal is volgens presentator Suse van Kleef nog lang niet klaar. ‘Er moet nu wel een beetje beweging in komen.’

Ze heeft ze nog altijd in huis, de voetbaltrucjes die ze als jong meisje leerde, zo blijkt tijdens de fotoshoot. Trucjes die je nooit verleert. Balletje van rechts naar links over armen en borst laten rollen, stilleggen op de borst en de rechtervoet, paar keer hooghouden, paar keer koppen. Makkie. Suse van Kleef (37) – voordat ze in 2004 een kruisband finaal afscheurde, schopte ze het tot Oranje onder 19 – heeft er zichtbaar lol in. Alleen: ‘Mijn witte broek is nu echt niet meer wit.’

Tot en met de finale op 20 augustus presenteert Van Kleef afwisselend met Gert van ’t Hof NOS WK Voetbal over het wereldkampioenschap voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland. De NOS zendt elke dag een wedstrijd live uit. “Laat maar komen, dacht ik al weken van tevoren. Proefuitzending gedaan, goed voorbereid, en dan mag het van mij van start gaan. Dit soort toernooien zijn voor mij de krenten in de pap.”

U presenteert ook nog radio-uitzendingen en geeft voetbalcommentaar op de radio. Hoe belangrijk is uw carrière voor u?

“Ik bekijk het per dag, per project en wil dat goed doen. Als je mij tien jaar geleden had verteld dat ik eerst vier jaar verslaggeving zou gaan doen, dan vier jaar correspondentschap vanuit Londen en dan sportpresentator en voetbalcommentator, dan had ik je gevraagd of je dronken was. Het is gewoon een vreemd carrièrepad, er zit geen enkele lijn in. Dus wat ik over vijf jaar doe, geen idee.”

“Ik hoef niet de beste commentator of presentator te zijn. Ik meet mezelf niet met anderen. Werk is geen wedstrijd. Ik wil de beste versie van mezelf zijn en wat anderen doen heeft niet zoveel met mij te maken. Ik kan blij zijn voor anderen als het goed gaat. Ik vind Dione de Graaff bijvoorbeeld geweldig. Die gaat zó voorbereid naar de Tour de France. Zodra die is afgelopen, begint ze aan nieuwe aantekenboekjes voor het jaar daarna. Ze is er een meester in een gesprek te laten lopen, maar ook totaal onder controle te hebben. Daar kijk ik graag naar. Jeroen Elshoff vind ik een goede commentator. Ik luister naar hoe hij dingen oplost en spelsituaties beschrijft. Hij luistert ook weleens naar mij, en zegt dan wat goed is en wat ik anders kan doen.”

Dat harde werken heeft Suse van Kleef van geen vreemde. Moeder Cathérine van Houts – zus van Tine van Houts, die jarenlang correspondent was in Groot-Brittannië – was ook veel met haar werk bezig. Zij was kunstredacteur en kinderboekenrecensent bij Het Parool en overleed in 1999 op 43-jarige leeftijd aan kanker. “Ik zie haar nog zitten in haar werkkamer. Daar zat ze met een shaggie in de hand de hele tijd te typen. Na school dronk ze thee met ons, praatten we over de dag en dan ging zij weer aan het werk. Ze werkte ook veel ’s avonds, zodat ze overdag met ons bezig kon zijn. Mijn vader deed veel in het huishouden. Een heel geëmancipeerd gezin.”

Van Kleef begon twee jaar geleden als voetbalcommentator bij het radioprogramma Langs de Lijn, als eerste vrouw in Nederland. Zat ze daar met een big smile op de tribune bij haar debuutwedstrijd in de eredivisie: Willem II-SC Heerenveen (3-1). Wel even wat anders dan vanuit Londen iedereen bijpraten over de brexit.

Hoe heeft u die overgang ervaren?

“Toen ik begon, werd me verteld: het is een ervaringsvak. En dat is het ook echt. Ik had nog geen ervaring toen ik op zender ging, had een paar keer geoefend. Dat is vrij absurd. De meeste collega’s hebben lokaal en regionaal al wedstrijden verslagen. Honderden uren ervaring. Je moet een voetbalvocabulaire ontwikkelen: de zestien, rand strafschopgebied, de zestienmeter − het zijn verschillende beschrijvingen van hetzelfde deel van het voetbalveld. Ik moest me allerlei beschrijvingen van spelsituaties eigen maken.”

“Als correspondent was ik ook veel op de radio, maar daar draaide het om duiding of nieuws. Voetbalcommentaar is veel meer improviseren, en het tempo ligt hoger. Maar ik word leniger, gelukkig. Ik vind de maatschappelijke laag ook interessant. Die One Love-aanvoerdersband, de discussie over Qatar als WK-locatie. Ik heb helemaal niet dat het alleen maar over tactiek en de linksback van Cambuur moet gaan. Sport is hartstikke politiek. Daarin komen twee interesses samen.”

“Het is leuk als mensen enthousiast zijn over wat ik doe, maar de zichtbaarheid heeft ook een andere kant. Ik zat laatst in een podcast en toen moest ik lachen om een grapje over een stadion. Dat stukje werd losgeknipt en onder de fans verspreid. De doodsverwensingen en verkrachtingsfantasieën die je dan om je oren krijgt... Niet te geloven. En walgelijk. Zo’n storm van socialemediaberichten is dan even heel heftig. Maar als de storm is uitgeraasd, is het ook weer niet zo groot.”

Twee jaar geleden voorspelde u dat we over vijf jaar ook de eerste vrouwelijke voetbalcommentator op tv hebben. Waar blijft ze?

“Er moet nu wel een beetje beweging in komen. Ik heb zelf niet zo’n enorme drang om dat op tv te doen, ik hou erg van de radio. Het mooiste zou zijn als het iemand anders wordt, want dat zou betekenen dat er naast mij nóg een vrouw is. Dat heb ik het liefst.”