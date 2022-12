Vlinderdasje en Donald Duckimitaties maakten van Han Peekel (1947-2022) een eightiesicoon

Han Peekel werd beroemd als presentator van stripprogramma Wordt Vervolgd. Zelf vond hij zijn rol als archivaris van de televisiegeschiedenis het belangrijkst.

Er kwamen, vertelde Han Peekel graag, op straat nog steeds volwassen mannen op hem af met een verzoek. Of hij even wilde luisteren naar hun imitatie van Woody Woodpecker of Donald Duck. Allen zonder twijfel kijkers van het populairste stripprogramma ooit op de Nederlandse televisie: Wordt Vervolgd.

Hoewel er in de show ook interviews met striptekenaars of reportages over het maken van cartoons waren te zien, bleek één onderdeel gemaakt voor de eeuwigheid: de kinderen die ergens op een podium in het land hun favoriete tekenfilmheld nadeden.

Dat gebeurde op bijeenkomsten van de Wordt Vervolgd Club, die in de hoogtijdagen van het programma, dat liep van 1984 tot 1998, zo’n 150.000 jonge leden kende. Als een van hen achter de microfoon verscheen, was de introductie vrijwel altijd dezelfde: ‘Ik ben Niels, ik ben 6 jaar en ik doe Woody Woodpecker na.’

Dat laatste tekenfilmpersonage was een veelgeziene gast in Wordt Vervolgd. Net als de permanent door de sluwe coyote achtervolgde ‘Road Runner’, die door de imiterende kinderen steevast fonetisch werd aangeduid als ‘miepmiep’.

Levenswerk

Peekel, die dinsdag op 75-jarige leeftijd aan hartfalen overleed tijdens een vakantie op Bali, praatte de fragmenten vanuit de studio aan elkaar. Op rustige, docerende toon en altijd gestoken in een felgekleurd jasje met bijpassende vlinderdas. Het betekende zijn doorbraak bij het grote publiek. Wordt Vervolgd kon in die late jaren tachtig zomaar drie of vier miljoen kijkers trekken. Nadat Peekel in 1991 een taakstraf en boete had gekregen voor belastingfraude, mocht hij van de Avro de show niet meer presenteren.

Hij had toen al een hele loopbaan als zanger van Nederlandse chansons en presentator van radioprogramma’s achter de rug. Ook werkte Peekel bij de KRO als programmamaker op de afdeling amusement. Maar toen hij zelfstandig producent werd, kon hij zijn liefde voor strips – zijn huis in Blaricum was behangen met prenten van zijn favoriete tekenaars – eindelijk het gewenste podium geven.

Toch zag hij Wordt Vervolgd niet als zijn levenswerk. Dat was het blijven trainen van het collectieve televisiegeheugen. Peekel wierp zich op als schatbewaarder van het Nederlandse televisiearchief. Hij was een van de initiatiefnemers van het Instituut voor Beeld en Geluid en was voorzitter van de stichting MediaGeheugen, die zich inzette voor het behoud van ons audiovisuele erfgoed.

Op televisie werkte hij gestaag door aan een schier oneindige reeks van het programma TV Monument, waarin hij sinds 2009 lange interviews hield met beeldbepalende figuren uit de omroepgeschiedenis. Hij begon met een portret van Mies Bouwman en zette daarna onder anderen Joop van den Ende, André van Duin en Wieteke van Dort op een zorgvuldig uitgelicht voetstuk. Maar hij koos ook fenomenen als ‘de omroepsters’, het programma Toppop of het Vara-cabaret als onderwerp.

Eerbetoon

Peekel zag in de televisie een spiegel van de maatschappij – die moest je blijven oppoetsen om de ontwikkelingen te kunnen blijven zien. De fascinatie voor radio en televisie was hem van jongs af bijgebracht door zijn vader, die in de jaren dertig in Rotterdam Klankstudio Peekel was begonnen. Je kon er een liedje komen zingen, waarna van de opname een grammofoonplaatje werd gesneden.

Als tiener werkte Peekel in de studio van zijn vader. Tot hij zomaar emplooi vond als programmamaker bij Veronica. Hij etaleerde er zijn passie voor het luisterlied. Zelf maakte hij ook albums. Het laatste verscheen in 2017 en heette Jij droeg mijn naam. De plaat was een eerbetoon aan zijn overleden echtgenote Theya, met wie hij 45 jaar getrouwd was geweest.

Na haar dood stortte Peekel zich opnieuw op zijn missiewerk voor de televisie. Hij zag daarvan het belang ook in het onlinetijdperk niet afnemen. “Kijk naar de aankomst van de slachtoffers van de MH17 in Eindhoven, die enorme stoet van auto’s. Natuurlijk kunnen mensen daarover ergens lezen. Maar de impact van de beelden is vele malen groter.”