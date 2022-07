Vladimir Poetin, Mick Jagger en Ernst Kuipers: Jillis Stada maakt vervreemdende collages van beelden uit het journaal

Beeld Jillis Stada

Met de gratis app Ibis Paint maakt Jillis Stada sinds ruim een jaar dagelijks een nieuwe collage van actualiteiten die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. Ze krijgen een nieuwe betekenis en worden bijna een actualiteit op zichzelf.

De ene keer staat Rob de Nijs centraal, de volgende dag Vladimir Poetin. Weer een dag later Ernst Kuipers en Mick Jagger – het is maar net wie er in hetzelfde journaal voorbijkomen. De vervreemdende collages plaatst hij (zonder titel, want ze moeten voor zichzelf spreken) op zijn website benstada.nl.

Dat wordt gewaardeerd, en niet alleen door de jury van De Beeldmakers. Kort na het verschijnen van zijn eerste beeldspread in Het Parool kreeg Stada een mailtje van zijn buurman: ‘Wel prettig iets tegen te komen wat niet ergens voor of tegen is of iets wil uitleggen. Als ik psycholoog was kon ik jouw site gebruiken als een moderne rorschachtest.’

Beeld Jillis Stada

Beeld Jillis Stada

Beeld Jillis Stada

Beeld Jillis Stada

Beeld Jillis Stada

Beeld Jillis Stada