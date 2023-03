Vladimir Poetin kreeg een slap handje, Xi Jinping werd binnengehaald als een rockster

Langs de nieuwe zijderoute. Beeld -

Goed gemaakte televisie kan nog altijd de blik verruimen, dacht Lips toen hij keek naar de eerste aflevering van de zesdelige documentaireserie Langs de nieuwe zijderoute. Jelle Brandt Corstius en Ruben Terlou, de een gelouterd in Rusland, de ander in China, waren afgereisd naar het onbekende hart van Azië, waar de landen namen hebben als Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan en Kazachstan. Volgens de verslaggevers door sommigen het nieuwe centrum van de wereld genoemd.

Samarkand heette de stad waar ze begonnen – Lips had er nog nooit van gehoord. Er vond topoverleg plaats tussen de landen van de Sjanghai-samenwerkingsorganisatie, de SCO, en ook dat was Lips volkomen onbekend, al vertegenwoordigden de afgevaardigden meer dan de helft van de wereldbevolking.

Fascinerende televisie. Vladimir Poetin stapte in een auto, een mooie weliswaar, maar meer dan een slap handje kon er niet van af. Even later arriveerde de Chinese leider Xi Jinping op de trappen van zijn vliegtuig. Hij werd ingehaald als een rockster, compleet met zang en dans.

Terwijl Brandt Corstius liet zien hoe de mensen in de voormalige Sovjetrepublieken geen schim van zichzelf meer waren, maakte Terlou duidelijk hoe China in het gebied wegen en scholen bouwde – en daarmee de harten van de bevolking won. “Er is hier iets uit elkaar gevallen en er is niets voor in de plaats gekomen,” zei Brandt Corstius vanuit de voormalige Sovjetrepubliek Oezbekistan tegen Terlou, die zich ondertussen in Tadzjikistan bevond. “En ik denk dat de Chinezen daar handig gebruik van maken.”

Waar Rusland zich jarenlang manifesteerde als ‘de sheriff’ van Azië, ontpopt het grote China zich inmiddels als ‘de bankier’. Lips had niet lang nodig om te bedenken wie die strijd straks gaat winnen. Hij zal het in gedachten houden als hij op het journaal weer naar beelden zit te kijken van de allesvernietigende oorlog in zijn eigen achtertuin.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.