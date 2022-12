Vivienne Westwood (1941-2022): icoon van zowel de punkscene als de haute couture

Designer Vivienne Westwood tijdens de Parijs Fashion Week in 2017. Beeld REUTERS

In 1992 werd ze onderscheiden met een OBE, een Order of the British Empire. Er werd indertijd vooraf smalend overgedaan: een rebel als zij, die zich door koningin Elizabeth II een ridderorde liet opspelen? Maar Vivienne Westwood ging naar Buckingham Palace, in een keurig grijs ensemble.

Toen ze na afloop van de ceremonie buiten het paleis werd belaagd door fotografen, bleek dat er nog wel degelijk een provocateur in haar school. Elegant draaide ze een rondje om haar as, wat haar rok deed opwapperen. Voor iedereen duidelijk te zien was dat Westwoord geen ondergoed droeg. Eens een punk altijd een punk.

Vivienne Westwood, die donderdag op 81-jarige leeftijd overleed, was een van de succesvolste mode-onderwerpers die het Verenigd Koninkrijk voortbracht. Popsterren droegen haar kleding, maar ook premier Theresa May was een vast afnemer. Ze had haar eigen modehuis met winkels over de hele wereld – ook in de Amsterdams P.C. Hoofdstraat zit er één.

Autodidact

Vanaf 2006 mocht ze zich, na weer een bezoek aan Buckingham Palace, zelfs Dame Vivienne Westwood noemen. Maar hoe succesvol en gerespecteerd ze ook was, ze speelde het spel volgens haar eigen regels. Conformiteit noemde ze haar grootste vijand. En geheel tegen haar eigen zakelijke belangen in riep ze consumenten op minder kleren te kopen.

Vivienne Westwood. Beeld AFP

Als modeontwerper was Westwood, die werd geboren op het platteland van Noord-Engeland en opgroeide in een arbeidersmilieu, een autodidact. Ze leerde naaien door tweedehandskleding uit elkaar te halen. In Londen ontmoette ze in de jaren zeventig Malcolm McLaren, die haar wegwijs maakte in de literatuur en kunst. Samen begonnen de geliefden op Kings Road een boetiekje.

De zaak speelde een grote rol in de opkomst van de punkbeweging. De leden van de Sex Pistols, van wie Malcolm McLaren de manager werd, hingen er vaak rond, net als veel andere aanstormende muzikanten. De door Westwood ontworpen kleding die in de boetiek werd verkocht, zou later door punks over de hele wereld worden gekopieerd.

Gescheurde T-shirts

Zwarte leren jacks, gescheurde T-shirts die met veiligheidsspelden bij elkaar werden gehouden, bontgekleurd piekhaar: het werd allemaal bedacht door Westwood. Originele ontwerpen van haar uit die tijd zijn inmiddels geliefde verzamelobjecten die op veiling exorbitante prijzen opbrengen.

In de jaren tachtig maakte ze ogenschijnlijk met groot gemak de overstap van de punksubcultuur naar de catwalks van Londen en Parijs. Pirates heette haar eerste collectie. Het Britse verleden zou haar als ontwerper altijd blijven inspireren. Ze wist alles van kostuumgeschiedenis en combineerde buitenissige creaties met eeuwenoude technieken.

De in 2010 overleden Malcolm McLaren, die verre van bescheiden was, deed het vaak voorkomen of Westwood zijn succes vooral aan hem had te danken. De waarheid is dat hij alleen bij haar vroegste collecties was betrokken en dat zij pas echt succesvol werd nadat de twee halverwege de jaren tachtig uit elkaar waren gegaan. Hun zoon Joe Corré maakte later ook naam in de mode met zijn lingeriemerk Agent Provocateur.

Behalve modeontwerper was Westwood ook activist. Binnen haar eigen vak maakte ze zich sterk voor duurzame kleding en voerde ze actie tegen het gebruik van bont. Bij een actie tegen het winnen van schaliegas reed ze in 2015 met een legertank naar het huis van toenmalig premier David Cameron. In 2020 liet ze zich als protest tegen Julian Assange’s uitlevering aan de Verenigde Staten opsluiten in een voor een Engelse rechtbank opgestelde vogelkooi. Toen Assange afgelopen voorjaar trouwde droegen hij en zijn bruid door Westwood ontworpen kleding.