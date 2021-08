Virtuoze Anthony Hopkins ontroert in The Father, over leven met dementie

Anthony Hopkins in The Father. Beeld SEAN GLEASON

Alsof iemand alle schroeven heeft ­gehaald uit de panelen die de realiteit bijeenhouden. En nu is alles aan het schuiven. Tijd, ruimte, mensen. ­Samen met Supernova (onder regie van Harry Macqueen) en Falling (van Viggo Mortensen) is Florian Zellers The Father (zijn debuutfilm en een bewerking van een door hem geschreven toneelstuk) de derde film in korte tijd over dementie. Maar van die drie is het de enige die het ­desoriënterende oogpunt van het ­dementerende personage kiest.

“Er gebeuren vreemde dingen om ons heen,” bezweert Anthony (Anthony Hopkins) zijn dochter Anne (Olivia Colman). In het appartement waar hij woont lopen mensen binnen die hij niet kent, die beweren dat ze daar wonen en dat ze zijn dochter zijn, of de man van zijn dochter. Dat appartement zelf is ook al niet te vertrouwen. Zo veel kamers, zo veel gangen. En zo veel deuren waarachter al die kamers en gangen naar hartenlust van plaats kunnen wisselen als je even niet oplet.

Tot wanhoop van Anne weigert Anthony hulp. Elke zorgverlener die de drempel overkomt, jaagt hij weg. Als hij wil kan hij charmant zijn, maar ook ongekend gemeen. Hopkins, die een Oscar won voor zijn rol, is virtuoos in die stemmingswisselingen, maar ontroert vooral in de kleine momenten van breekbare wanhoop.

Zoals wanneer iemand even de kamer uit wil lopen om thee te halen, of zijn medicatie. Want wie zegt dat die persoon de weg terug zal vinden in deze zich steeds herschikkende realiteit? En dat diegene dan nog hetzelfde gezicht zal hebben? Dezelfde naam?

De werkelijkheid speelt een bedrieglijk spel met Anthony, biedt hem steeds minder houvast. Telkens weer grijpt hij naar zijn horloge of hij zoekt het koortsachtig wanneer het weer eens kwijt is. Want op dat horloge tikt de tijd nog zijn vertrouwde rondjes, in plaats van steeds te vouwen en terug te schieten als een elastiek. Een elastiek dat elk moment definitief kan knappen.