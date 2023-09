Virginie Despentes: ‘Ik haat mannen niet, maar ik vind het wel volledig terecht om boos te zijn’

Virginie Despentes: ‘Als je een slachtoffer bent, ben je een slachtoffer. Punt. Daar kies je niet voor.’ Beeld Jean-Luc Bertini

De Franse Virginie Despentes werd beroemd en berucht nadat ze de controversiële roman Baise-moi (1993) had geschreven. In 2000 verscheen de gelijknamige film, met twee pornoactrices in de hoofdrol, door Despentes zelf geregisseerd. Hierin nemen twee jonge vrouwen op gewelddadige wijze wraak nadat ze zijn verkracht. De misogyne reacties op de film maakten van Despentes een feminist.

Het ‘King Kong’ uit de titel van haar manifest verwijst naar de gelijknamige fictieve reuzengorilla. Despentes schrijft: ‘Het is een metafoor voor een seksualiteit die bestond voordat het genderonderscheid eind negentiende eeuw politiek werd opgelegd. King Kong overstijgt het feminiene en het masculiene (het beest is geslachtsloos, DM).’ In King Kong-theorie maakt Despentes korte metten met ‘de zogenaamde sterke sekse die constant moet worden beschermd, gerustgesteld, verzorgd en gespaard. Behoed voor de waarheid: dat vrouwen net zo goed stoere kerels zijn, en mannen hoeren of moeders, allemaal in dezelfde wirwar’.

U schreef het manifest in 2006, maar het werd nu pas in het Nederlands vertaald. Wat is er sindsdien veranderd?

“De belangrijkste verandering is de opkomst van MeToo geweest. Toen ik het manifest twintig jaar geleden schreef, was er geen aandacht voor feminisme, laat staan dat het een onderwerp was dat de interesse van jonge mannen had. Tegenwoordig is het ook een gespreksonderwerp voor jonge cis heteromannen. Feminisme is mainstream geworden. Dat zie je ook terug in de popcultuur bij vrouwelijke artiesten als Madonna, Cardi B, Beyoncé en de jonge Spaanse zangeres Rosalía.”

U haalt de Engelse psychoanalytica Joan Riviere aan, die in Womanliness as a Masquerade (1929) beschrijft hoe vrouwen hun masculiene eigenschappen compenseren door te flirten en lonken. U concludeert dat vrouwen zich sexy gedragen om mannen gerust te stellen en hun wraakzucht te temperen. Hoe beoordeelt u in dat kader een zangeres als Beyoncé, die een sexy feminisme voorstaat?

“Het is interessant dat deze vrouwen eigenaar zijn van hun sexappeal en op een vrolijke manier de macht teruggrijpen. Ik was bij een concert van Beyoncé. 95 procent van het publiek bestond uit vrouwen. Ze was sexy voor de vrouwelijke blik, niet voor de mannelijke. Dat is het verschil met de artiesten van mijn generatie.”

En hoe denkt u over de jonge generatie (woedende) Franse feministen, zoals Pauline Harmange, die Mannen, ik haat ze (2021) schreef?

“Dat manifest is overigens veel minder woedend dan de titel doet vermoeden. Maar het is een lekkere titel: na eeuwen onderdrukking, waarin het heel normaal was voor mannen om te zeggen dat ze vrouwen haten, blijkt het een taboe als vrouwen zeggen dat ze mannen haten. Ik haat mannen niet, maar ik vind het wel volledig terecht om boos te zijn over het geweld dat ons jarenlang is aangedaan. MeToo heeft dat mogelijk gemaakt: jonge vrouwen kunnen nu zeggen dat ze klaar zijn met grensoverschrijdend gedrag. Als mannen zich nu misdragen, heeft dat consequenties.”

Oudere Franse vrouwen, zoals Catherine Deneuve en Catherine Millet, verwijten de MeToogeneratie dat ze zich als slachtoffer opstellen.

“Als je een slachtoffer bent, ben je een slachtoffer. Punt. Daar kies je niet voor. Als je een probleem aan de kaak stelt, ben je al snel een slachtoffer. Wat moet je dan doen? Zwijgen? Als je zwijgt is er niets aan de hand en wordt er niets opgelost.”

U schrijft over de impact van uw eigen ervaring met verkrachting op uw seksuele identiteit. Waarom is dat misschien nog een groter taboe dan verkrachting zelf?

“Verkrachting komt heel vaak voor. Mijn generatie heeft geleerd om dit ongemakkelijke gegeven te verzwijgen. Tegelijkertijd zijn verkrachtingsfantasieën vaak onderdeel van de vrouwelijke seksualiteit. Dat gaat overigens niet op voor mij. Ik denk heel eerlijk gezegd dat ook dit aan het veranderen is, en dat seksuele onderdrukking veel minder vaak onderdeel is van seksuele fantasieën van jonge vrouwen.”

Dat zien we niet terug in de porno van vandaag de dag, waarin bijvoorbeeld choken (verstikking door een hand om de nek van de ander te leggen) een belangrijk thema is.

“We moeten ons kapot schamen. Dit komt voort uit de seksualiteit die mijn generatie voorstaat. Het is een zieke vorm van porno en het is schadelijk. We hebben niets gedaan om dit te voorkomen. We moeten jongeren beschermen, het gesprek met hen aangaan en hen leren over een gelijkwaardige seksualiteit.”

U beschrijft hoe prostitutie u hielp om over uw verkrachting heen te komen: ‘Een onderneming om mezelf, bankbiljet na bankbiljet, schadeloos te stellen voor wat zo bruut was genomen.’ Hypervrouwelijk gedrag was daarbij cruciaal.

“Ik wist natuurlijk als tiener al welke eigenschappen een vrouw moest bezitten. Een hele waslijst, niet te doen. Wel voel ik me aangetrokken tot het ultravrouwelijke, zoals bij drag queens: dat is een spectaculaire vorm van transgressie. In een korte periode van twee jaar heb ik me weleens geprostitueerd als ik geld nodig had. Dat deden heel veel vrouwen, alleen niemand heeft het erover. Het was leuk om die extreem vrouwelijke rol te spelen en het hoorde ook bij het werk; hoe vrouwelijker, hoe meer je werd gewaardeerd en hoe beter je werd betaald.”

Voelt u nog wel eens de behoefte om die vrouwelijke rol te spelen?

“Nooit. Dat lijkt me te ingewikkeld. Baise-moi heeft me bekend gemaakt in Frankrijk. Die film heeft veel mannen boos gemaakt. Ik zou niet kunnen omgaan met de reactie van mannen op mijn feminiene uiterlijk.”

U noemt uzelf ‘eerder King Kong dan Kate Moss’ en ‘de vertegenwoordiger van het proletariaat van de vrouwelijkheid’: u bent ‘geen superlekker wijf’, maar krijgt wel van mannen die nauwelijks naar u omkijken te horen dat u er niet mag zijn, terwijl uw type vrouwen niet wordt vertegenwoordigd in films of romans. Wat staat u voor?

“Ik voel me niet vrouwelijk. Het interesseert me niet. Hélène Cixous is erg belangrijk geweest voor het feminisme in Frankrijk. Ze vond dat vrouwen hun vrouwelijkheid (het grote Afwezige, DM) moesten uitvinden. Er zijn vrouwen voor wie dat belangrijk is. Niet voor mij. Ik voel me meer aangesproken door Monique Wittig (feministe die wilde ontsnappen aan genderrollen, DM). Mannen zijn nooit bezig met hun mannelijkheid, ze hebben die zelfverzekerde positie dat dat niet hoeft. Ze zíjn. Dat wil ik ook.”

Waarom denkt u dat mannen vriendelijker en zachtaardiger tegen u waren in uw rol als prostituee dan als vrouw in de openbare ruimte?

“Ik denk dat ze het contact romantisch vonden. Bovendien voelden ze zich niet zo machtig, omdat prostituees dingen over seks weten die zij niet weten. Mannen willen vaak helemaal geen prostituees bezoeken, maar ze zijn verslaafd. De volgende dag denken ze: ik doe het nooit meer, maar dan kunnen ze het toch niet laten. Ze walgen van zichzelf en jij kent hun geheim.”

Maaike Meijer, professor emeritus Genderstudies schreef het boek Radeloze helden (2023). Hierin betoogt ze dat mannen doodsbang zijn, omdat ze niet weten hoe ze met verlies om moeten gaan. Ze weten niet hoe ze kwetsbaar moeten zijn.

“Ik geloof dat mannen doodsbang zijn voor andere mannen aan wie ze zich onderwerpen. Het is denk ik beangstigender om een man te zijn dan wij weten. Maar mannen zijn niet bang voor vrouwen. Dat zie je aan hun vijandige houding jegens vrouwen. Dat gaat vooral op voor mannen van mijn generatie. Ik denk dat jonge mannen aan het veranderen zijn en vrouwen gewoon als medemensen zien.”