Vikings – Valhalla: Hoe tienduizend Noorderlingen wraak namen op Engeland

Sam Corlett als Leif Eriksson in Vikings: Valhalla. Beeld BERNARD WALSH/NETFLIX

“Hun gemeenschap was hun tijd ver vooruit,” zegt scenarist Jeb Stuart, die ook verantwoordelijk is voor het nieuwe seizoen Vikings: Valhalla en veel onderzoek deed naar de geschiedenis van deze wereldveroveraars.

“Als je kijkt naar de positie van de vrouwen in hun gemeenschap waren ze heel vooruitstrevend. Vrouwen konden in de Vikingwereld scheiden, bezit vergaren en zich ook op het slagveld onderscheiden. Daar dwongen ze veel respect mee af. Vikingen hielden met hun erecode van een gelijkwaardige samenleving die je bijna als socialistisch kan bestempelen. Maar we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat het slavenhandelaren waren die hun gevangen vijanden uitbuitten.”

Leif Eriksson

Vergeleken met de vorige reeks maakt Vikings: Valhalla een sprong in de tijd van meer dan eeuw. Dit keer ligt de focus op hun verovering van heel Engeland, waarbij Viking Knoet de Grote de troon beklimt na de invasie van 1015. Verspreid over tweehonderd boten gingen tienduizend Noorderlingen aan land om wraak te nemen voor wat hun landgenoten enkele jaren daarvoor op Engels grondgebied door hun zogenaamde bondgenoten was aangedaan.

Dat de Britten ooit een Deense koning hadden, is niet bij iedereen bekend. Stuart: “Zelfs veel Engelsen kennen dit deel van hun eigen geschiedenis niet goed. Het wordt kennelijk nauwelijks op school behandeld. Toch bestaan er genoeg naslagwerken om dit te controleren.”

Vikings: Valhalla volgt onder meer de IJslandse ontdekkingsreiziger Leif Eriksson (Sam Corlett) die zich vanuit Groenland met enkele volgelingen tegen zijn zin aansluit bij de Vikingtroepen die op weg gaan naar Engeland. Daar bewijst hij over een fenomenaal en vindingrijk vechtersinstinct te beschikken in de strijd tegen de Britten, wat hem respect oplevert waar hij eigenlijk niet op zit te wachten. Ook een belangrijk personage is zijn zus Freydis (Frida Gustavsson), die in Zweden achterblijft en zich verdiept in het oude bijgeloof.

Vreemdelingenhaat

Volgens Stuart heeft de serie veel raakvlakken met de huidige tijd. “Het gaat onder meer over vreemdelingenhaat, immigratie, veroveringsdrift en vrijheid van godsdienst. In dat opzicht kun je wel zeggen dat de geschiedenis zich altijd herhaalt.”

Voorlopig zijn de Vikingavonturen nog niet voorbij. Netflix heeft drie seizoenen besteld van in totaal 24 afleveringen. Maar voor Stuart is het verhaal dan ook nog niet afgerond. ”Er ligt nog eeuwen aan materiaal te wachten om verfilmd te worden. Ook over de ondergang van hun imperium. We kunnen nog jaren doorgaan.”