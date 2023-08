Vijftig jaar hiphop: ‘Het is een state of mind en als je het leeft, deel je het’

Vrijdag 11 augustus wordt hiphop vijftig jaar oud. Wat begon op een huisfeestje in The Bronx is sindsdien uitgegroeid tot een dominante stroming in de hedendaagse popcultuur: ‘Hiphop heeft de wereld echt veranderd.’

Voor hiphopheads is er in het Amsterdamse uitgaansleven al decennia maar één echte plaats: De Duivel, het café in de Reguliersdwarsstraat. Hier komt louter hiphop uit de speakers. Sinds de opening in 1992 is De Duivel uitgegroeid tot dé ontmoetingsplek voor de Amsterdamse hiphopscene. Je kunt er zomaar naast Amerikaanse hiphopgrootheden staan.

Ook Edson Sabajo (51), dj en mede-oprichter van het Nederlandse kledingmerk Patta, zette hier zijn eerste stappen in de hiphopwereld. In 1992 draaide hij in De Duivel zijn eerste platen.

Nu is hij hier omdat hiphop deze week vijftig jaar wordt. Naast hem zitten rapper Deams en breakdanseres (b-girl) Pheebz (43).

Hiphop vijftig jaar, het klinkt goed. Maar is het wel verstandig om het ontstaan van zo’n veelvormig muziekgenre vast te pinnen aan een datum? Deams ziet er wel voordelen van: “Het is handig, want dan is de discussie over wanneer het begon gelijk klaar.”

Sabajo sluit zich daarbij aan, met een kleine aantekening: “11 Augustus is een goed startpunt, maar laten we niet vergeten dat er een history daarvoor is.”

De drie zijn onderdeel van die geschiedenis in Nederland.

Vroeg gebubbel

Sabajo en Deams zagen hiphop in de vroege jaren tachtig overwaaien vanuit de VS en Engeland. Sabajo benadrukt dat Nederland een van de eerste landen in Europa was die de cultuur omarmde: “Het bubbelde hier al vroeg.”

Deams, oorspronkelijk uit Breda, was onderdeel van die allereerste generatie. Hij begon met breakdance en graffiti en ging rappen toen hij dertien was. Zo kwam hij in Amsterdam terecht. “De Duivel was toen nog niet open maar in Amsterdam had je wel Akhnaton. Iedereen rapte Engels, de slag naar het Nederlands kwam pas later.”

De geboren en getogen Amsterdamse Pheebz zat nog in de Engelse garagescène toen ze voor het eerst breakdancers zag: “Het was de connectie met hiphop-minded dans. Toen ik eenmaal b-boys op het podium had gezien was ik verkocht. Dan rol je de culture in.”

Katalysator van creativiteit

Sabajo weet nog goed hoe hij voor het eerst in aanraking kwam met hiphopcultuur: “Ik ging naar de middelbare school en kon kiezen tussen leren of stoer doen. Ik koos voor het laatste, dat betekende toen graffiti. Je was een soort spons: dans, graffiti en als er een draaitafel in de buurt was ging je scratchen.”

Wat was de aantrekkingskracht van hiphop in die vroege jaren? Deams, resoluut: “Het was een katalysator van creativiteit. Het rauwe, de rebellie, de punk trok mij aan.”

Sabajo: “Vooral in Amsterdam. We zijn zo creatief hier. Ik nam lijn 10 vanuit de Staatsliedenbuurt naar Oost en onderweg zag je alleen maar graffititags.”

De drie geloven niet dat er zoiets bestaat als typisch Amsterdamse hiphop. Deams: “Daarvoor is Nederland te klein. Het is niet zoals in de States.”

Een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld Amsterdamse en Rotterdamse hiphop heeft volgens hem weinig zin. “Er was geen concurrentiestrijd tussen steden. Die komt meer vanuit de voetbalscene.”

Hiphop was in Nederland dus niet aan één plek gebonden. Sabajo: “Een goed voorbeeld is Opgezwolle. Die gasten kwamen uit Zwolle, maar heel Nederland dacht: what the fuck is dit?”

Legendarische feesten

Amsterdam is voor het trio wel het voornaamste toneel van legendarische hiphopevenementen. De ogen lichten op als het inmiddels teloorgegane hiphopfestival Appelsap in het Oosterpark ter sprake komt. Sabajo: “Overal in Nederland waren legendarische hiphopfeesten, maar bij Appelsap kwam het hele spectrum van hiphop bijeen. Commercieel én lokaal talent.”

Deams noemt een ander hoogtepunt: de Def Jam tour in de Jaap Edenhal in 1987. “Daar stonden LL Cool J, Public Enemy, Eric B & Rakim. Ik werd daar voor vijfduizend man het podium opgetrokken door Chuck D.”

Pheebz: “Ik zag Deams met LL Cool J en KRS-One in de Melkweg. Ik was bijdehand en ging gewoon backstage viben met KRS.”

Dat waren andere tijden. Hiphop is sindsdien uitgegroeid tot een dominante stroming in de hedendaagse popcultuur. Wat verklaart volgens de drie die enorme groei?

Sabajo: “Vroeger was hiphop zoiets als het Amsterdamse Bos, nu is het zo groot als het Amazonegebied. In de tussentijd heeft het de wereld echt veranderd.”

Deams noemt de verbindende kracht: “Het is opwindend en zorgt voor een connectie, van Slovenië tot China.”

Pheebz: “Het is een state of mind. Als je het leeft, deel je het.”

Vette dingen

Het drietal is optimistisch over de toekomst van het genre. Deams: “Hiphop gaat niet meer weg. In het begin zag men hiphop als een rage, zoals hoelahoepen. Die monden zijn sowieso gesnoerd. Er zijn nu genoeg vette dingen in Nederland. Bijvoorbeeld Rafting Goods, Movnt Olympvs, Smib en MF Wiz.”

Pheebz: “Je geeft de way of life door. Ik heb hiphop op straat moeten ontdekken, maar mijn kinderen leren het van mij en geven het ook weer door.”

Men hoopt in elk geval dat toekomstige generaties ook nog in De Duivel terecht zullen kunnen. Na zijn eerste dj-gig beloofde Sabajo de eigenaar van het café dat hij altijd voor hem klaar zou staan. Hij hield woord en draait er nog regelmatig. “Dat is ook hiphop: word is bond.”

Sabajo doet een oproep: “Nergens ter wereld heb je een plek als deze: goeie vibe, dope muziek, zeven dagen in de week, dertig jaar lang. Come on, fam. De Duivel moet erkend worden als Amsterdams cultureel erfgoed.”

Het moge duidelijk zijn wat er vrijdag op het programma staat in de enige hiphopkroeg van Amsterdam. Maar het trio aan tafel zal die avond niet in de gordijnen hangen. Sabajo: “Wij vieren hiphop al elke dag.”