Vijf nieuwe albums van Sault tegelijkertijd: aantrekkelijk, maar wel veel

De man die sneller schrijft dan God kan lezen, zeiden ze vroeger over Simon Vestdijk. Als variant daarop zou je Sault kunnen omschrijven als de groep die sneller albums releaset dan God kan beluisteren. En de vijf albums die de groep deze week tegelijkertijd uitbracht, zijn een geschenk aan diezelfde God.

Zo staat het sinds afgelopen dinsdag op de website van de groep: ‘Here are five albums released as an offering to God’. Daarbij de mededeling dat de vijf albums slechts vijf dagen gratis te downloaden zijn. Geheimzinnigheid is het handelsmerk van het sinds 2019 actieve Londense collectief, waarvan we niet veel meer weten dan dat producer Diplo erachter zit.

Na vijf prachtige albums vol eigentijdse soul, house en disco stelde Sault eerder dit jaar teleur met het met vage orkestmuziek gevulde Air. In deze worp van vijf nieuwe albums krijgt dat een vervolg met AIIR, dat evenmin erg spannend is. Op de overige vier albums staat zwarte muziek in de allerbreedste zin van het woord. En die klinkt bij een eerste verkenning zeker aantrekkelijk. Veel is het allemaal wel.

De albums zijn te downloaden op sault.global. Het benodigde wachtwoord: godislove.