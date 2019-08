Vijf minuten vliegtuigporno op regiozender NH Nieuws

Donderend geraas in de thuisbioscoop. Lips wist even niet wat hem overkwam toen hij gisteravond langs NH Nieuws zapte. Op het vroegere TV Noord-Holland stond een programma op het punt van beginnen en al bij de leader klonk het alsof onze tweezitsbank was opgetild en weer neergezet naast de Bulderbaan van Schiphol.

En eigenlijk was dat ook zo.

Airtime, het programma dat NH Nieuws kennelijk met maandelijkse regelmaat uitzendt, gaat helemaal over vliegtuigen. Er was een nieuw vliegtuig geland op Schiphol en de duidelijk wild enthousiaste verslaggever had langs de landingsbaan de vele vliegtuigspotters opgezocht die de zogeheten Dreamliner kwamen bewonderen.

“Zo’n touchdown is gewoon het mooiste wat er is,” zei de ene vliegtuigspotter. “Prachtig! Prachtig!” zei de andere. “Geweldig! Heel bijzonder!” jubelde vliegtuigspotter nummer drie.

De verslaggever deed in de voice-over ook een duit in het zakje. Het vliegtuig had het getal 100 op de zijkant! Want het vliegtuig landde op de dag dat KLM nog precies honderd dagen te gaan had tot het honderdjarig bestaan! Het eeuwfeest is ook reden voor een feest voor het personeel! En voor het honderdste Delfts blauwe KLM-huisje!

KLM krijgt dit jaar nog vijftien van deze vliegtuigen! Het vliegtuig telt 344 stoelen! KLM gaat ermee vliegen naar de Kilimanjaro en Dubai! Wereldwijd is KLM pas de vijfde luchtvaartmaatschappij die met dit toestel vliegt!

Vijf minuten, veel langer duurde het programma niet. Toch had Lips na afloop het gevoel dat er een straalmotor onder het bankstel had gezeten. Wat was hier gebeurd? De publieke omroep van Noord-Holland die vliegtuigporno uitzendt? In de provincie waar steeds meer omwonenden te hoop lopen tegen de overlast van Schiphol?

Reageren? hanlips@parool.nl.