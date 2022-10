Vijf jaar lang deed Dianne iedereen geloven dat ze studeerde

Beeld BNNVARA - NPO

Dianne Tonies was perfectionistisch, een eigenschap die haar in staat stelde zes jaar lang iedereen ervan te overtuigen dat ze geneeskunde studeerde, stages liep en een gewone student was. Af en toe stuurde ze haar moeder foto’s van zichzelf met een doktersjas aan. Op haar kamer een agenda met data waarop ze tentamens had.

Op de dag dat iedereen dacht dat ze zou afstuderen – uit de zoekgeschiedenis van haar computer bleek later dat ze de gegevens bij elkaar had gegoogeld – pleegde ze zelfmoord. Haar studietijd duurde in werkelijkheid slechts één onsuccesvol collegejaar. In de vijf jaren die volgden, deed Dianne iedereen geloven dat ze studeerde.

Lips kreeg er haast buikpijn van, de eenzaamheid van een jonge vrouw, die de dagen doorbrengt op haar kamertje in het studentenhuis. De gordijnen dicht, gepokt en gemazeld in het zo stil mogelijk zijn, omdat haar huisgenoten denken dat ze op de universiteit is. De leugen die dag na dag groter wordt, zo groot dat ze uiteindelijk geen andere uitweg ziet dan er zelf een einde aan te maken.

Kennelijk, want naar wat er omging in het hoofd van Dianne Tonies, kon de kijker naar de documentaire Schijnstudent dinsdagavond alleen maar gissen. Er waren vragen, geen antwoorden. Omdat ze geen afscheidsbrief heeft achtergelaten, waren haar leven en haar dood met vraagtekens omgeven. Onverteerbaar voor de familie, in het bijzonder zus Rachel, die op zoek gaat naar wie Dianne was.

Het einde van de film is onbevredigend: er blijkt toch iets van een verklaring. Een tekst verstopt in een computer, maar de kijker mag het niet weten. Als Rachel de boodschap voorleest aan de zussen, wordt het geluid weggedraaid. Lips begreep het, het was te privé, maar het maakt ook dat al die vragen onbeantwoord blijven. Het enige dat rest, is dat gevoel van peilloze eenzaamheid.

Reageren? hanlips@parool.nl.