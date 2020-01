Vijf Grammy's voor Billie Eilish, één voor het Metropole Orkest

Zangeres Billie Eilish was de grote winnaar bij de 63ste uitreiking van de Grammy Awards, de belangrijkste prijzen van de Amerikaanse muziekindustrie. Het Nederlandse Metropole Orkest werd ook onderscheiden.

Vijf Grammy’s won de achttienjarige Billie Eilish. Haar broer Finneas O’Connell (22), met wie ze thuis haar debuutalbum When we fall asleep, where do we go? opnam, kreeg bovendien een Grammy als ‘beste producer’. Billie Eilish gold op voorhand als een grote kanshebber bij het prijzenfestijn in het Staples Centre in Los Angeles, maar de zangeres leek zelf overdonderd door haar succes.

Billie Eilish, zangeres van hoogst persoonlijk liedjes over onder meer haar mentale problemen, won de vier Grammy’s die worden beschouwd als de belangrijkste van het festijn: die voor beste album, beste song, beste opname en beste nieuwkomer. De eveneens Amerikaans zangeres Lizzo, Eilish’ voornaamste tegenspeler bij de Grammy’s, viel drie maal in de prijzen.

Metropole Orkest

Er werden prijzen uitgereikt in 84 categorieën. Het Nederlandse Metropole Orkest won in de categorie ‘best arrangement, instrumental and vocals’ voor zijn bijdrage aan het nummer All night long van de Britse multi-instrumentalist Jacob Collier. Collier nam de Grammy in ontvangst in bijzijn van de ook Britse Metropole-dirigent Jules Buckley.

Het was al de vierde keer dat het Metropole Orkest werd onderscheiden. Twintig maal eerder werd het orkest, dat sinds 1945 bestaat, genomineerd. Jan Geert Vierkant, directeur van het Metropole Orkest, zei de nieuwe onderscheiding te beschouwen als ‘een erkenning van de impact die wij internationaal hebben en een bevestiging van onze positie als wereldwijd ambassadeur van de Nederlandse culturele sector’.

Altin Gün

Lang leek het winnen van een Grammy onhaalbaar voor Nederlandse muzikanten. Dit jaar waren uit Nederland behalve het Metropole Orkest ook de popgroep Altin Gün, de dirigenten Jaap van Zweden en Marc Albrecht, het Nederlandse Philharmonisch Orkest, het koor Nationale Opera en de hiphopproducer YoungKio genomineerd. Geen van hen won een prijs.

Veel artiesten stonden stil bij de plotselinge dood van basketballer Kobe Bryant, die enkele uren voor de ceremonie om het leven was gekomen bij een helikopterongeluk. Tijdens de show was er een gezamenlijk optreden van de rockgroep Aerosmith en Run-DMC. Usher, Sheila E. en FKA Twigs brachten een eerbetoon aan Prince.