Vijf galeries presenteren in een speciaal deel van de KunstRAI hedendaagse Marokkaanse kunst

‘Intersections’ van Hicham Gardaf.

Marokko was ooit een blinde vlek in de Europese kunstscene. Dat wil zeggen, de schoonheid van het Noord-Afrikaanse land oefende al vanaf de 19de eeuw een grote aantrekkingskracht uit op Europese en Amerikaanse kunstenaars. Eugène Delacroix, John Singer Sargent en Henri Matisse lieten zich verrassen door de kleurenpracht in Marokko en later werd het exotische beeld van Marokko ook door Hollywood ontdekt.

Tanger was in de jaren zestig ook geliefd bij schrijvers als Allen Ginsberg, Jack Kerouac en William Burroughs. Maar dat was allemaal de blik van buitenaf. Voor wat Marokkaanse kunstenaars zelf maakten, was veel minder aandacht. Maar de afgelopen jaren is in Europa een inhaalslag aan de gang.

Marokkaanse hedendaagse kunst

In 2014-2015 was in het Institut du monde arabe in Parijs een grote tentoonstelling met hedendaagse Marokkaanse kunst te zien. Twee jaar geleden was Trilogía Marroquí 1950-2020 (Marokkaanse trilogie), een overzicht van zeventig jaar Marokkaanse kunst in Museo Reina Sofia in Madrid. De Marokkaans-Nederlandse schrijver Abdelkader Benali stelde vorig jaar als eerste een tentoonstelling in Nederland samen. Het andere verhaal in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen richtte zich op de periode 1956 tot nu.

Benali wendde zich ook tot KunstRAI-directeur Erik Hermida met het idee om op de beurs van dit jaar een focus te leggen op Marokko. En met succes. Vijf Marokkaanse galeries presenteren werk van hun kunstenaars op een speciaal deel van de beursvloer. Het aanbod geeft een indruk van de bloeiende kunstscene in Marokko, waar een groeiend aantal jonge kunstenaars de grenzen van traditionele kunstvormen verlegt. Marokkaanse hedendaagse kunst heeft een unieke identiteit, met aandacht voor het rijke culturele erfgoed van het land maar ook voor internationale trends.

Galerie 127

Galerie 127 uit Marrakech werd in 2006 geopend door Nathalie Locatelli. Het is de eerste en enige galerie in Marokko die exclusief gewijd is aan fotografie en Noord-Afrika. De galerie ondersteunt jonge kunstenaars bij de ontwikkeling van hun werk, maar Locatelli wil ook het werk van een oudere generatie onder de aandacht brengen.

Werk van Abdelmalek Berhiss Beeld Galerie Siniya28

Hicham Gardaf (1989) laat mensen zien in vervreemdende of desolate omgevingen met verlaten gebouwen. In Marokko hebben zich de afgelopen twintig jaar enorme stedelijke en culturele veranderingen afgespeeld. Grootse woningbouwprojecten, winkelcentra en kantoorkolossen werden in rap tempo uit de grond gestampt. In zijn project Inersections legde Gardaf vast hoe de randen van de stad steeds verder opschoven. Het landschap maakt plaats voor gebouwen, en wat doet dat met de Marokkaanse identiteit?

Pierre de Loheac werkt met een vergelijkbare thematiek. De Loheac raakte halverwege de jaren tachtig geïnteresseerd in fotografie door de spiegelreflexcamera die hij op 12-jarige leeftijd van zijn vader erfde. Vanaf het begin legde hij gebouwen en wegen in verlaten landschappen in Marokko vast. Mensen ontbreken meestal. In 2017 begon hij zijn serie Archivage du bâti, waarin hij de rauwe werkelijkheid vastlegde van de rafelranden tussen stad en platteland.

Autodidacten

Galerie Siniya28 in Marrakech werd in 2016 opgericht door Hadia Temli, die eerder met haar vader Galerie Tindouf runde. Op de KunstRAI laat ze werk zien van de autodidact Abdelmalek Berhiss (1971). Kenmerkend voor zijn werkwijze is het gebruik van stippels, waarmee hij dromerige voorstellingen maakt met figuren en fantasiedieren. De composities doen denken aan grottekeningen of aan inheemse Australische kunst waarin patronen met stippen of lijnen traditionele verhalen en symbolen verbeelden. Berhiss’ stippen en lijnen in hallucinerende patronen lopen vaak door tot de lijst.

Dat fenomeen zie je ook in het werk van Ali Maimoun (1956), die schildert met een combinatie van acrylverf en zaagsel, waardoor het werk een bijna sculpturaal oppervlak heeft. Hij vermengt alledaagse gebeurtenissen met Afrikaanse mythologische figuren. Ook allerlei tradities van de Berbers zijn in zijn werk verwerkt.

Casablanca Art School

Galerie Dar D’art in Tanger heeft werk van Mohamed Chebâa (1935-2013), die samen met Mohamed Melehi (1936-2020) en Farid Belkahia (1934-2014) wordt gerekend tot de Casablanca Art School, een stroming in de Marokkaanse kunst die in de jaren zestig furore maakte. Na de onafhankelijkheid van Marokko in 1956 zochten kunstenaars naar een moderne, nieuwe beeldcultuur en een nieuw sociaal bewustzijn. Ze hielden de modernistische ontwikkelingen in Europa en Noord-Amerika goed in de gaten, maar wilden ook lokale beeldtradities ruimte geven in hun kunst.

Werk van Mohamed Melehi. Beeld Galerie Dar D’Art

Melehi vertelde een paar jaar geleden in een interview over de invloed uit de Verenigde Staten. Die kwam vooral in de vorm van producten. “Coca-Cola was het eerste product in Marokko.” Melehi ging naar New York en keek zijn ogen uit. De reclameborden op Times Square inspireerden hem voor zijn schilderijen met knallende geometrische vormen. Hij verruilde zijn klassieke schilderstijl voor popart.

Kleurige, geometrische schilderijen

De invloed van De Casablanca Art School is nog steeds groot en zal misschien alleen maar toenemen. Vanaf 1 mei is deze stroming onderwerp van een tentoonstelling in Tate St Ives. Mohamed Hamidi (1941), een andere representant van de groep, exposeert bij La Galerie 38 in Casablanca. De jongere generatie kunstenaars bij deze galerie is duidelijk beïnvloed door de kleurige geometrische schilderijen van Chebâa, Melehi, Mohamed Hamidi en anderen. In het werk van Yacout Hamdouch bijvoorbeeld, met abstracte composities vol biomorfe vormen in felle kleuren.

Ghizlane Agzenai (1988) maakt muurschilderingen, sculpturen, video’s en kleine werkjes voor de openbare ruimte, maar altijd in een herkenbare, abstracte stijl met sterke contrasten en knallende kleuren. “Ik gebruik altijd een breed bereik aan kleur voor elk kunstwerk,” vertelde Agzenai onlangs in een interview, “om harmonie te creëren en positieve energie.”