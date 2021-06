Vijf au pairs in Rome, dat wordt een hoop drama

In Au Pairs is eencultuurshock nooit ver weg. Beeld BNNVARA

Lips moet er sowieso niet aan denken, au pair zijn. Kinderen zijn natuurlijk hartstikke leuk en lief en zo, maar dan toch vooral je eigen kinderen. En toch is het voor jongvolwassenen nog altijd een populaire invulling van een tussenjaar: een paar maanden op de kinderen van wildvreemde mensen passen in een land ver weg van hier.

Dat daar een aardig Ik Vertrek-achtig programma in zit hadden ze bij BNNVara ook wel door. En dus begon deze week het tweede seizoen van Au Pairs, waarin vier meisjes en een jongen worden gevolgd die drie maanden bij een gezin in Rome intrekken. Bij de eerste aflevering laat de plot zich al raden: dat wordt een hoop drama.

Bij de introductie van de gastgezinnen wordt al duidelijk dat niet iedereen een even warm welkom wacht. Een Italiaanse moeder vertelt lachend dat ze de vorige au pair na een week had ontslagen, haar zoontje – type verwend ettertje – schold een andere au pair uit omdat ze zijn spelcomputer had afgepakt. En dan was er nog een tweeling die werd geïntroduceerd als ‘de monstertjes’. Prettige wedstrijd, Kendra uit Lisse.

Joshua, een 20-jarige student verpleegkunde uit Utrecht, krijgt van zijn gastgezin een slaapbank op de overloop toegewezen. Als de man des huizes bijna explodeert van opwinding nadat hij heeft gehoord dat zijn au pair uit Utrecht komt, de geboorteplaats van Marco van Basten, moet Joshua toegeven dat hij niet van voetbal houdt en niet weet wie Van Basten is. Verbouwereerde blikken, een slechtere start is nauwelijks denkbaar.

De sneakpreview naar de uitzending van volgende week verklapt hoe het verder zal gaan: klierende kinderen, stinkende poepluiers, huilende au pairs en een Italiaanse moeder die een van de meisjes op straat zet. Waren ze maar gaan backpacken door Zuidoost-Azië.

