Viggo Waas debuteert als romancier: ‘Ik had als kind last van constante angst’

Voor zijn romandebuut Dordogne keerde cabaretier en theatermaker Viggo Waas met zijn ouders en broer terug naar jeugdvakanties op het Franse platteland.

Hij vind zichzelf geen schrijver-schrijver als Grunberg of Mulisch, maar heeft toch een roman geschreven. Op een pleintje met kastanje­bomen in Amsterdam-Oost spreekt hij over de Dordogne, waar hoofd­persoon Zoran Velleman met zijn ouders en broer naar de camping terugkeert die ze in zijn jeugd elk jaar bezochten. Viggo Waas (58) deed hetzelfde, terug naar het geluk van vroeger, al is niets meer hetzelfde.

Wat betekent die camping voor u?

“Van mijn 4de tot mijn 20ste gingen we naar dezelfde plek en elk lid van ons gezin was daar het gelukkigst. Er was niet de druk om te moeten presteren op school, of bij sport; er was geen verleden of toekomst. Mijn vader voelde zich er veilig, een Joods jochie dat de oorlog had meegemaakt. Mijn moeder kon er haar eigen gang gaan en met blote borsten met campingvriendinnen kletsen.”

Waarom wilde u terug?

“Mijn ouders naderden het eind van hun leven en ik wilde het rond maken vanaf die plek. Het huwelijk van mijn ouders was warm en liefdevol naar ons, maar ook een chemische cocktail. Mijn vader was voortdurend bezig zijn gezin bij elkaar te houden, mijn moeder wilde er juist uitbreken. Zij zag dat ze allerlei kansen op een eigen leven was misgelopen. Als kind dacht ik alleen maar: dit gezin mag niet uit elkaar vallen. Die constante angst probeerde ik te bezweren door steeds op van alles te tikken, of door niet te eten. Alleen op die camping had ik daar geen last van.”

En als u weer thuis was?

“Dan nam die spanning toe. Toen ik een jongetje was, heeft mijn moeder gezegd: ‘Ik wil weg bij je vader, maar ik doe het niet, omdat ik bang ben dat jij mij dan niet meer wilt zien.’ Alsof ik haar echt niet meer had willen zien als ze was weggegaan. Nu leek het mijn schuld dat ze niet haar eigen leven heeft kunnen leiden. In een scène in het boek heb ik de irritatie en de onmacht beschreven. De moeder is boos op Zoran omdat de volwassen Zoran een sprint trekt met zijn oudere broer. De broer komt zwaar hijgend aan bij de auto waar zijn moeder wacht. Verwijtend zegt ze: ‘Je denkt weer alleen aan jezelf. Let toch op je broer’. Zoran denkt dan meteen boos: bemoei je niet met mij, had wat van je eigen leven gemaakt.”

“Ik wilde natuurlijk niet dat mijn ouders uit elkaar gingen. Als zoon wilde ik mijn moeder ook geruststellen. Ik wilde goed zijn voor haar, dit boek is ook een ode aan mijn moeder, maar ik wilde als kind ook mijn eigen dingen doen. Ze was te bezorgd en bemoeide zich vaak met mijn dingen. Dat is een zwakke plek geworden. Ik kan er daardoor, denk ik, slecht tegen als belangrijke vrouwen in mijn leven zich met mij bemoeien. In 2017 is mijn moeder overleden, maar ook nu is ze niet weg.”

Hoe bedoelt u dat?

“Ik reed met de auto door Frankrijk met mijn vriendin en mijn dochter, dan zit mijn moeder naast me. Daar werd ik emotioneel van. Ik hoor wat ze gezegd zou hebben. Soms bemoeit ze zich nog steeds met me.”

Zijn uw ouders gescheiden?

“Ze zijn bij elkaar gebleven. Maar de angst het niet vol te houden in een relatie heb ik geërfd. De scheiding van mijn eerste vrouw was een grote teleurstelling in mezelf. Met de tweede ben ik nog steeds samen en ik streef ernaar dit zo te houden. Net als mijn vader. Hij is 91 en woont in een verpleeg­huis. Op heldere momenten zegt hij: ‘Hoe gaat het thuis? Wel belangrijk hoor, dat het thuis goed gaat. Het is niet altijd makkelijk hoor, tussen man en vrouw.’ Dan is hij mijn oude vader.”

Wat wilde u beter doen?

“Niet dezelfde fouten maken. Ik heb het dus minder goed gedaan dan zij, want mijn eerste huwelijk strandde. Intussen denk ik er anders over. Het gaat om goede relaties met je kinderen, je vriendin, je ouders, je vrienden, en ook je ex. Dat probeer ik zo goed mogelijk door met iedereen een band te hebben.”

In een eerder interview stond dat u een tijdje in therapie bent geweest.

“Ik wist niet meer wat ik voelde voor mijn vriendin, mijn kinderen, mijn ouders. Mijn verwachtingen zijn soms zo hoog gespannen, heb ik geleerd, dat ik teleurgesteld ben in mezelf als het niet lukt. Praten over wat me bezighoudt heb ik vroeger niet geleerd. De vrouw van de hoofdpersoon in het boek wil steeds over alles praten met Zoran, ze streeft naar vriendschap in de relatie. Maar mannen kunnen moeilijk vriendschappelijke relaties hebben met hun vrouw, dat zie ik ook bij vrienden, omdat de seksualiteit er tussen staat.”

Hoe is het met dat jochie van toen?

“Soms reageert hij nog in plaats van de volwassen man. Als iemand zegt dat ik iets niet goed doe. Ik kan er nu beter mee omgaan. Ik kan steeds beter denken: het is zoals het is.”

Dordogne, € 20, Nijgh & Van Ditmar.