Vieze wc’s en ander leed drukken de vakantiepret

Op de dag dat in het zuiden van Nederland de zomervakantie begon, zag Lips zichzelf ook al zorgeloos met de auto afzakken langs de Route du Soleil. De voorpret werd al snel in de kiem gesmoord door Max Vakantieman met Sybrand Niessen.

Het pijnlijkst waren de verhalen van vakantiegangers die een ongeluk kregen in het buitenland en daar nog altijd de gevolgen van ondervinden.

Nol Helsen viel in een hotel van de trap omdat de verlichting op de gang het niet deed. Hij liep grote hoofdwonden op en had een jaar later nog steeds lichamelijke klachten. Een ander raakte zwaargewond toen hij van een waterglijbaan werd gelanceerd en met zijn hoofd de bodem van het zwembad raakte. Hij moest door het hersenletsel dat hij opliep zijn winkel in Nederland sluiten.

Een letselschadeadvocaat aan tafel bij Niessen zei dat er een goede kans was dat de schade te verhalen was. Het echtpaar Helsen leek daar niet van op te knappen. Wat hen nog steeds stak, was dat Corendon destijds geen excuses en hulp had aangeboden.

Luchtigere ellende was er ook: een test van tankstations op de route naar het zuiden. Dit keer in Luxemburg, waar het hondentoilet en het gras een voldoende kregen, maar de koffie te koud en zuur was en de pain au chocolat wel erg weinig chocolade bevatte. Dan moest de wc nog komen. “Nederlanders houden van gratis parkeren en gratis wc’s,” zei een stel aan een picknicktafel. “De wc’s zijn in orde.”

Zij hadden duidelijk geen uv-lamp meegenomen, de verslaggever wel. “Och wat jammer. Hier zitten heel vieze vlekjes op de muren, ik wil niet weten wat het is.” Toen hij ook nog liet zien wat er allemaal aan de wc-borstel kleefde, had Lips ineens zin om deze zomer lekker thuis te blijven.

