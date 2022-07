Vierde Thor-film: ultraflauwe humor en een horrorachtige slechterik

Natalie Portman en Chris Hemsworth in ‘Thor: Love and Thunder’. Beeld Jasin Boland

Met Thor: Ragnarok (2017) gaf regisseur Taika Waititi (Jojo Rabbit) superheld Thor eindelijk de vorm die hem paste. Een film als een ontplofte snoepautomaat die zichzelf niet al te serieus nam en alle ruimte gaf aan Chris Hemsworth om komisch uit de hoek te komen. Het was een verademing na twee voorgaande films (Thor en Thor: The Dark World), die duidelijk worstelden met het vinden van de juiste toon voor de pompeuze superheld.

Thor: Love and Thunder gaat door op de met Ragnarok ingeslagen weg, maar in deze vierde Thor-film staat er voor de Asgardiaanse god op persoonlijk gebied veel meer op het spel. Dat heeft alles te maken met de terugkeer van een ex in zijn leven – of eigenlijk exen. Want hij komt niet alleen weer oog in oog te staan met Jane Foster (Natalie Portman, Black Swan), zij heeft bovendien zijn oude hamer Mjölnir bij zich.

Met de hulp van wat vrienden en een stel krijsende geiten moeten ze het opnemen tegen Gorr de Godenslachter (Christian Bale, die zich voor zijn rol liet inspireren door de Aphex Twins-videoclip Come to Daddy). Waititi combineert in Love and Thunder twee grote verhaallijnen uit Jason Aarons Thor-stripreeks. Maar de verhaallijnen zitten elkaar in de weg, alsof is geprobeerd meerdere films in één film te proppen, waardoor elk er bekaaid vanaf komt.

Zijn veelheid aan ideeën is Waititi’s charme, maar ook zijn valkuil, en in Love and Thunder is het vooral dat laatste. De film schiet alle kanten op, met ultraflauwe humor, melodrama en een horrorachtige slechterik. De film zit ramvol ideeën die nooit meer dan oppervlakkig worden aangeraakt en daardoor als los zand aan elkaar hangen.