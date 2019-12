Vier van de vijf talkshowduo’s die Eva Jinek opvolgen bekend

Beeld ANP

Het zijn Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven, Hugo Logtenberg en Sophie Hilbrand, Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink en Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen, zo melden bronnen.

Het vijfde duo wordt later bekend, maar verwacht wordt dat Fidan Ekiz en Jort Kelder dat zullen worden. De NPO zocht voor de late talkshow als vervanging van Eva Jinek (naar RTL) naar duo’s die afwisselend zouden presenteren. Wekenlang werden diverse gesprekken gevoerd met tal van kandidaten.

Willemijn Veenhoven is vooral bekend van het radioprogramma De Nieuws BV op NPO 1. De presentatrice zou sowieso overstappen naar de televisie. Bij BNNVARA gaat ze vanaf januari samen met Menno Bentveld het televisieprogramma Vroege Vogels presenteren. Erik Dijkstra was vorig jaar al de opvolger van Kees Driehuis bij Per Seconde Wijzer.

Willemijn Veenhoven. Beeld ANP