Videoserie over ‘Nederlandse’ Bonnie en Clyde: ‘Hij gaf haar een kushandje’

Dilan Yurdakul en Yannick Jozefzoon in Bonnie & Clyde. Beeld Videoland

Eigenlijk is het vreemd dat actrice Dilan Yurdakul (30) ruim zeven jaar heeft gewacht met het verfilmen van de gewelddadige rooftocht van de toen 19-jarige Merve en haar 25-jarige geliefde Marcos. Want – zonder schieten, beroven en mishandelingen te romantiseren – het waargebeurde verhaal van ‘de Nederlandse Bonnie en Clyde’ ís gewoon een film.

“Toen het gebeurde dacht ik al: wow,” vertelt Yurdakul, die ‘Bonnie’ speelt in de vierdelige Videolandserie die sinds deze week is te zien. “Een Turks meisje dat dit doet, dat hoor je al niet vaak. Wat is er dan gebeurd in haar leven? Dan moet je veel trauma’s hebben, om zoveel schijt te hebben aan alles. Zij met een Turkse achtergrond, hij geadopteerd uit Brazilië. Twee mensen met een migratieachtergrond die elkaar vinden in een soort liefde, tegen de rest van de wereld. Ik vond het toen al fascinerend. Ik wilde de achtergrond van deze mensen duiden en daar een verhaal aan koppelen. Al is dat dan niet dé waarheid.”

Wildwesttocht

De woeste gebeurtenissen van februari 2014 zijn een filmscenario op zich. Tijdens hun twee weken durende wildwesttocht door Nederland deed het liefdeskoppel Merve en Marcos alles sámen. In Echten, Meppel, Lage Mierde en Enschede beroofden, mishandelden en gijzelden ze diverse mensen en schoten één persoon bijna dood. Het leverde ze de bijnamen Bonnie en Clyde op, naar het beroemde gansterkoppel Bonnie Parker en Clyde Barrow, dat in de jaren dertig moordend en rovend door Amerika trok.

Twee weken lang kreeg de politie het tweetal niet te pakken, totdat het duo werd herkend door een pizzeria-eigenaresse in het Duitse stadje Schwerte. Die vertelde later aan het AD geaarzeld te hebben om de politie te bellen ‘omdat ze wist dat ze daarmee de levens van het jonge liefdesduo zou ruïneren’. Uiteindelijk belde ze wel.

Pas in de rechtszaal zagen de twee elkaar daarna weer. Nog steeds verliefd. “In mijn herinnering kwamen ze zelfs hand in hand de rechtszaal in, al kan dat in de praktijk niet. Het zal mijn fantasie zijn geweest,” zegt Yurdakul. “Maar hij gaf haar wel een kushandje. Dat vond ik zo interessant, dat ze de liefde niet loslieten, ondanks alles.”

Lange straffen

De Videolandserie Bonnie & Clyde is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van het duo, dat uiteindelijk 12 en 16 jaar cel kreeg. Merve heet Esra in de serie, het verhaal wordt verteld vanuit haar perspectief. Yurdakul: “Ik heb veel over haar gelezen. Dat ze op haar 15de in een internaat is gezet, dat ze vaak ruzie had met haar broer, dat ze vaak politie aan de deur hadden. Ik las over haar relatie met haar moeder, haar agressieproblemen, een ander broertje dat is overleden. Door al dat soort dingen zag ik een personage voor me. Daarna vind ik dat je als filmmaker de vrijheid mag nemen om er een verhaal van te maken, om te begrijpen waarom zij is ontspoord.”