Videokunstenaar Yuri Ancarani over ‘Atlantide’: ‘Ik wilde af van het cliché van Venetië’

Uit ‘Atlantide’, waarin de opgeschoten tieners geen opgevoerde brommers hebben, maar razendsnelle speedbootjes.

In Venetië speelt het hele leven zich op het water af, dus opgeschoten tieners hebben hier geen opgevoerde brommers maar razendsnelle speedbootjes, oftewel ‘barchini’. De Italiaanse videokunstenaar Yuri Ancarani maakte de wonderlijke en wonderbaarlijke speelfilm Atlantide over een van deze jongens, afkomstig van een eilandje aan de rand van de Venetiaanse lagune. Het is slechts een steenworp verwijderd van het toeristische oude centrum, maar toch een compleet andere wereld.

U toont Venetië zoals ik het nooit eerder heb gezien.

“Ik wil laten zien dat we omringd zijn door clichés. En het cliché van Venetië is vrijwel bij iedereen in de wereld bekend. Maar we zien de stad alleen zoals Amerikaanse films die ons hebben getoond – zelfs wij Italianen. Dus we weten niet hoe Venetië echt is. Daar lag een mogelijkheid om nieuwe beelden te vinden.”

Hoe werden u de ogen geopend voor dat andere Venetië?

“Ik kom er regelmatig, zoals iedere Italiaan die iets in de cultuur doet. Tijdens een van die bezoeken kwam er een gastje op zijn barchino langsvaren, met snoeiharde trap-muziek op de speakers. Toen ik mijn Venetiaanse vrienden ernaar vroeg, zeiden die simpelweg: dat is iemand die hier niet hoort. Maar die jongen was daar wél, dus ik was direct geïntrigeerd. Een beetje alsof je naar de grond kijkt en niets ziet, tot je plotseling een mier ziet lopen, en als je dan beter kijkt blijken er eindeloos veel mieren aan het werk te zijn, met een heel eigen systeem.”

Hoe wist u zich als filmmaker binnen te werken in die mierenhoop?

“Dat was moeilijker dan voor welk van mijn eerdere films dan ook – zelfs de steenrijke sheiks die ik filmde voor The Challenge waren beter benaderbaar. Het begon ermee dat ik beter moest gaan begrijpen hoe Venetië werkt. Dus ik ben op het meest verafgelegen eiland gaan wonen, Sant’Erasmo. Alle Venetianen die ik ernaar vroeg, zeiden me: daar gebeurt hélemaal niets. Dus ik dacht: als er niets te doen is, zal ik er goud vinden. Om vervolgens contact met de jongeren te krijgen, heb ik me verdiept in de dingen die zij belangrijk vinden: de bootjes en de muziek. Het verhaal ontstond vervolgens gaandeweg, met hun echte levens als bouwstenen. Dat betekende dat we overal voor open moesten staan.”

Dat vloeit ook door in de stijl, een mix van documentaire, videoclip-stilering en fictie. Het wordt zelfs heel even een actiefilm.

“Ik heb daarin geen vooropgezette regels. Ik vind de meeste films vandaag de dag nogal saai en eendimensionaal; als ik al die verschillende technieken kan gebruiken, is het een stuk interessanter om te maken. Het begint als documentaire en eindigt als iets psychedelisch. En zoals ik al zei, het gaat me erom nieuwe beelden te vinden – beelden die het onzichtbare dat overal om ons heen is bloot kunnen leggen.”

Waar zoekt u naar in uw beelden?

“Ik zoek naar beelden die een zekere tegenstelling in zich hebben. Zo filmden we ’s nachts op het water zonder extra lichten. Alleen het zachte licht van de volle maan en het harde licht op die bootjes. Ik wil zo dicht mogelijk bij iets subliems komen – iets wat schoonheid heeft, maar ook verschrikkelijk is.”

Atlantide

Regie Yuri Ancarani

Met Daniele Barison, Maila Dabalà

Te zien in Eye