VI Vandaag als stamkroeg: dezelfde drie alcoholisten voeren dezelfde gesprekken

HAN LIPS, VI Vandaag Beeld SBS6

VI Vandaag zit in zijn tweede week, en tja, wat moet Lips ervan vinden. Het doet een beetje denken aan het nieuwe kabinet: er werd nieuw elan beloofd, maar uiteindelijk zijn het gewoon dezelfde hoofdpersonen, aangevuld met een paar nieuwe gezichten.

Want VI Vandaag verschilt goed beschouwd nauwelijks van Veronica Inside. Ja, er is een ander decor, er komen dagelijks wat gasten langs, maar de basis blijft het slappe geleuter tussen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Alsof je na jaren afwezigheid je oude stamkroeg binnenstapt en aan de bar zitten dezelfde drie alcoholisten nog precies dezelfde gesprekken te voeren als altijd.

Woensdagavond passeerden de onderwerpen opnieuw in een moordend tempo de revue. Uiteraard The Voice, waarbij Derksen opmerkte dat hij Ali B altijd al ‘een ontzettende lul’ vond. Toen moest een bruggetje gemaakt worden van #MeToo naar de situatie in Oekraïne. “Kijk, iedereen die kwaad is heeft een punt,” zei huisfilosoof Van der Gijp. Dat gold voor slachtoffers van Ali B, voor Poetin, maar ook voor Geert Wilders. Lips was toen het spoor bijster.

Vervolgens werd de financiële situatie bij Feyenoord besproken, en riep Van der Gijp ins Blaue hinein dat voetbaltrainer Luis Enrique een ‘lekkere dochter’ heeft. Het kapsel van Tooske Ragas kwam aan bod, en daarna ging het over corona, en ook nog eventjes over de AOW. “Zeg, ga jij een programma voor Talpa maken?” vroeg Genee vanuit het niets aan gast Paul de Leeuw. Nee, antwoordde die, maar hij ging wel het liedje van Dikkertje Dap zingen.

Waar gaat dit in vredesnaam over? dacht Lips, maar plotseling was het half elf, en was de uitzending alweer voorbij. “Morgen zit Britt Dekker hier,” zei Genee. Lips denkt dat ie overslaat.

