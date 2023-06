Verzetsfotograaf Cas Oorthuys bleef, ondanks het verbod tijdens WOII, stiekem foto’s maken

Fotograaf/verzetsman Cas Oorthuys maakte tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog honderden foto’s: van het gewapend verzet, de illegale pers, de Hongerwinter, de bevrijding en het kaalscheren van ‘moffenmeiden’. De tentoonstelling Cas Oorthuys – verzetsfotograaf, in het Verzetsmuseum, toont ook de persoon achter de camera.

Een dag na het binnenvallen van de Duitse troepen schiet Cas Oorthuys (1908-1975) al zijn eerste foto’s. Ze zijn van het bombardement op de Blauwburgwal, op 11 mei 1940, waarbij 44 doden en 79 gewonden vielen, en 14 panden verwoest raakten. Oorthuys werkte als fotograaf en grafisch vormgever om de hoek bij De Arbeiderspers. Hij rende met zijn camera naar de plek en maakte met zijn Rolleiflex een tiental foto’s.

Op een van die foto’s kijkt een zwaargewonde vrouw met wijdgeopende ogen zijn lens in. Oorthuys zag voor het eerst gewonde en dode mensen. Vooral van die gewonde vrouw was hij kapot, staat als citaat van zijn vrouw Lydia bij een vijftal foto’s van het bombardement.

Fotograferen was in de Tweede Wereldoorlog tot november 1944 toegestaan, al waren foto’s van militair strategische onderwerpen en plekken verboden. Na het verbod bleef Oorthuys stiekem fotograferen, met zijn camera verstopt onder zijn jas. Later vertelde hij: “Die voortdurende angst dat er gebeld kan worden, die raak je niet meer kwijt.”

Valse persoonsbewijzen

Oorthuys, communist en van huis uit architect, werkte tot 1932 voor de gemeente Amsterdam. Toen hij in 1932 vanwege de economische crisis werd ontslagen, legde hij zich toe op de fotografie. Tijdens de Februaristaking in 1941 maakte hij een foto van een achtergelaten vrachtwagen van de Stadsreiniging.

Enkele maanden daarna schreef hij zich in bij het Verbond van Nederlandsche Journalisten, een afdeling van de door de bezetter ingestelde Kultuurkamer waar kunstenaars, schrijvers, journalisten en artiesten zich moesten aanmelden om te mogen werken. Zijn zogeheten doorlaatbewijs, een legitimatiebewijs, ligt op de tentoonstelling in een van de vitrines.

Zijn lidmaatschap was van korte duur. Hij begon met verzetswerkzaamheden en maakte foto’s voor valse persoonsbewijzen, bracht voedselbonnen en valse papieren rond. Zijn vrouw en hij regelden onderduikadressen en namen in hun huis aan de Amstel drie onderduikers in huis. “Je rommelde je er min of meer in,” zei Oorthuys later.

Aan de wand hangt een foto van een van zijn onderduikers en een Joodse vriendin, die een Jodenster op haar jas naaide. Het was toen verboden foto’s te maken van Joden.

Fotografennetwerk

In mei 1944 liep Oorthuys tegen de lamp tijdens het ophalen van bonkaarten op de Keizersgracht. Hij werd naar kamp Amersfoort gestuurd maar kwam drie maanden later weer vrij. “Waarschijnlijk via een voormalig collega die zich had aangesloten bij de SS,” zegt conservator Karlien Metz. Oorthuys dook na zijn vrijlating onder maar bleef fotograferen. Op de tentoonstelling zijn foto’s te zien van verzetsmensen die persoonsbewijzen vervalsen en een illegale krant stencilen.

Hij had zich aangesloten bij het fotografennetwerk van de Duits Joodse vluchteling/fotograaf Fritz Kahlenberg dat de bezetting – en vervolgens de bevrijding – documenteerde. De foto’s gingen via het verzet naar de Nederlandse regering in Londen. Na de oorlog werd het netwerk, waar ook Bert Haanstra, Carel Blazer, Emmy Andriesse en Violette Cornelius bij zaten, bekend als de Ondergedoken Camera.

Een van zijn foto’s van een uitgehongerde vrouw tijdens de Hongerwinter werd wereldberoemd en was in 1955 in de reizende fototentoonstelling The family of man van het Museum of Modern Art in New York te zien.

Van bovenaf

In maart 1945 werden op het Weteringplantsoen dertig mannen geëxecuteerd als vergelding van het doodschieten van een SS Hauptscharführer door het verzet. Daags na de executie legden twee mannen op die plek een Nederlandse vlag neer. Oorthuys maakte er heimelijk een foto van.

Het laatste half jaar van de bezetting wilde hij ook het gewapende verzet vastleggen en benaderde hiervoor de verzetsmannen Epko Weert en Eus Alberdingk Thijm. “Zij schrokken uiteraard van het verzoek. Vlak voor de bevrijding, in april 1945, stemden ze uiteindelijk toe,” zegt Metz. Op de foto is te zien hoe het tweetal onder een vloer van een wc stenguns, geweren en handgranaten verborg.

Bij de bevrijding fotografeerde Oorthuys feestende mensenmassa’s, gearresteerde collaborateurs en het kaalscheren van ‘moffenmeiden’. Een van de foto’s is van een groep Amsterdammers die de polonaise liep. Metz: “Zijn foto’s zijn bekend vanwege de vierkante vorm door de Rolleiflex en zijn wisselende perspectief. Hij fotografeerde vaak ook van bovenaf, zoals bij de feestende Amsterdammers en de zwarthandel van sigaretten in de Haarlemmerstraat.” Een van de laatste foto’s uit de oorlog is die van een hoop afval met daarop een achtergelaten portret van Hitler.

