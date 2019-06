‘Verwend rotjoch’ en ‘zeikerd’ bleven maar kibbelen op het eiland

Als je vraagt met wie iemand het liefst op een onbewoond eiland terechtkomt, zal geen hond zeggen: mijn schoonmoeder. Toch krijgt TLC dat in Expeditie schoonmoeder voor elkaar.

In elke aflevering gaat iemand met zijn of haar schoonmoeder naar een tropisch eiland om daar met hulp van Patty Brard te proberen een moeizame relatie te herstellen. Wat ze niet weten: ze komen niet in een luxeresort terecht, maar in een hutje à la Expeditie Robinson.

Dat was voor Kjeld een shock. Schoonmoeder Lucia verbaasde dat niet. “Het is een verwend rotjoch.” Kjeld over Lucia: “Het is een zeikerd.” Enig zelfinzicht hadden de twee na zeven jaar kibbelen toch ook. Kjeld: “Ik ben een diva, ik laat me graag bedienen.” Lucia: “Ik heb een duidelijke eigen mening.”

Om beter te leren communiceren moesten ze samen een kookstel maken van touw en bamboe. Dat werd bekvechten. Lips had het met zijn eigen schoonmoeder natuurlijk makkelijk uitgehouden op het eiland, maar de kritische Lucia, oei. Er kwam geen eind aan de stroom negatieve opmerkingen. Het toppunt van zeurpieterigheid klonk bij het eten: “Ik vind dat je de groenten oneerlijk verdeeld hebt.”

Om het eilandbezoek een therapeutisch tintje te geven, hielp Brard hen hun grootste irritaties te uiten. Lucia: “Dat je me kutwijf noemde heeft me echt pijn gedaan.” Kjeld: “Maar dat zeg ik ook weleens tegen mijn eigen moeder.”

Uiteindelijk werd er gehuild en sorry gezegd, maar de aard van het beessie verander je niet met drie dagen eiland. Ze kibbelden zelfs over wie er koffie moet zetten. En áls Kjeld dan koffie voor Lucia zet, is het weer niet goed. “Het gaat niet met liefde, hij doet het omdat hij zelf ook koffie wil.”

Lips heeft maar één advies: daar achterlaten.

