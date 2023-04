Vervolgdocu over autistische Kees Momma: ‘Stiekem bewonderen mensen hem om zijn eerlijkheid’

Kees Momma. Beeld Malou van Breevoort

Dat er een vervolg moest komen, wist documentairemaakster Monique Nolte al voordat haar film Het Beste voor Kees in 2014 een groot succes werd. Het verhaal van de autistische Kees Momma was immers nog niet af. En, zegt ze zonder omwegen, dat is het na het vervolg Kees vliegt uit evenmin. Nog altijd is het niet duidelijk of Kees, inmiddels 57, het zal redden zonder de hulp van zijn ouders bij wie hij zijn hele leven thuis is blijven wonen.

Nolte is alweer aan het filmen in Velp voor een mogelijk nieuw deel van de filmreeks die in 1998 al begon met de korte documentaire Trainman. Daarin portretteerde Nolte (nu 54) de symbiotische relatie van Kees met zijn moeder. Dat verbond trok Nolte jaren later opnieuw naar Velp, waar de toekomst inmiddels zijn schaduw vooruit wierp. Want wat moest er van Kees, genietend van volpension in een chaletje in de ouderlijke tuin, worden als zijn ouders er niet meer zouden zijn?

De documentaire over de toen bijna 50-jarige Kees en zijn beschermende, maar op leeftijd rakende ouders bleek in 2014 een gigantische hit. Kees Momma werd een beroemdheid. De film en enkele losse fragmenten werden miljoenen keren bekeken. Aan tafel bij De Wereld Draait Door mocht Kees zijn gedetailleerde pentekeningen laten zien.

Hoe verklaarde u het succes van Kees?

“Dat het zo ontzettend aansloeg was voor mij een totale verrassing. Ik wist natuurlijk dat Kees soms ludiek kan zijn met zijn gewichtige taalgebruik en zijn onverbloemde meningen. Maar aan de andere kant is de film ook zwaar en serieus.”

“Kees’ verhaal staat symbool voor de worsteling die veel ouders met een gehandicapt kind doormaken. Als hun kind net is geboren, ontfermen ze zich er heel natuurlijk over. Maar hoelang kun je volhouden dat je de enige persoon bent die je kind de juiste zorg kan bieden? Moet je iemand met een handicap tot zelfstandigheid dwingen? Dat leken me niet meteen dilemma’s voor een hit.”

Maar dat werd het wel. Alleen maar fijn?

“Het bracht ook ingewikkelde kwesties mee. Neem de clips die we gebruikten om aandacht voor de documentaire te genereren. Die fragmenten gingen een eigen leven leiden en dat deed Kees niet altijd recht. Hij is markant en daar mag je, ook bij een onderwerp als autisme, best om lachen. Maar ik heb nooit een karikatuur van hem willen maken.”

U doelt op het fragment waarin Kees vanaf de bijrijdersstoel op de snelweg een Duitse automobilist uitscheldt?

“De moffenclip, ja. Ook dat is Kees. Hij kan zich soms verliezen in zijn woede. Ik heb toentertijd getwijfeld of die scène in de film moest, maar het laat ook de interactie met zijn moeder zo mooi zien. Maar wat zo soms ondersneeuwde, is dat Kees ook een heel intelligente man is. Hij heeft zichzelf Japans leren spreken, kan heel mooi schrijven en maakt de prachtigste tekeningen.”

“Samen met Kees’ ouders heb ik daarna geprobeerd het losknippen van fragmenten zo veel mogelijk tegen te houden. Talkshows vroegen die moffenclip vaak aan, bedoeld voor het blokje om even te lachen. Maar dat wilden we dus niet.”

Wat is de motivatie voor zijn ouders en hem om hun privacy op te offeren en mee te werken?

“Kees’ vader zat lange tijd in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Hij wilde bekendheid geven aan de problematiek rond de stoornis. Dat is gelukt, maar het heeft inderdaad ook wat gekost. De ouders stonden nog gewoon in het telefoonboek en kregen ongewenste telefoontjes. Ook reden er toeristenbussen door de straat die stopten om het huis aan te wijzen. En af en toe staan er mannen in auto’s voor Kees’ huis die proberen hem met getoeter uit zijn tent te lokken.”

U volgt hem met tussenpozen nu ruim 25 jaar. Waaruit bestaat uw fascinatie?

“Kees ontroert me. Hij is zo puur, compleet eerlijk. Hij laat al zijn emoties zien. Wij zijn inmiddels zo sociaal aangepast dat we bepaalde dingen niet zeggen, uit beleefdheid of uit schaamte. Ik denk dat Kees juist daarom zo populair is. Omdat mensen hem stiekem bewonderen.”

“Niemand stuurt iemand weg als hij geen zin heeft in een conversatie. Kees wel. Een paar jaar terug werden we in Gouda ontvangen door de burgemeester. Die bood ons ook een lunch aan. Heel eervol natuurlijk, maar toen Kees zag dat de burgemeester ook wilde gaan eten, kwam hij in actie. Kees eet namelijk altijd alleen, omdat hij niet tegen andermans eetgeluiden kan. Dus daar ging de burgemeester met lunch en al de zaal uit.”

Het beste voor Kees eindigde met het afketsen van de verhuizing van Kees naar een woonproject voor mensen met autisme. Zijn moeder zag het toch niet zitten.

“Ik dacht dat ze haar zoon nooit zou durven loslaten. Maar tot mijn grote verbazing was er een jaar later ineens een woning voor Kees gekocht aan de overkant van de straat. Vrienden van zijn ouders hadden financieel bijgedragen. Toen dacht ik meteen: dit is wat ik wil filmen, het losmakingsproces.”

“Of dat zou slagen, was een spannende vraag. En inderdaad, al snel bleek: het huis was er wel, maar Kees wilde er niet permanent in. Zo laat deze film ook een ander aspect van autisme zien. Het is een misverstand dat mensen als Kees het liefst op zichzelf zijn en geen sociale contacten nodig hebben. Hij geniet juist van gezellige praatjes. Ook mij belt hij vaak op en vertelt dan hele verhalen. Vaak over het weer trouwens.”

Waar komt zijn obsessie met het weer vandaan?

“De opwarming van de aarde jaagt hem angst aan. Kees wil dat dingen blijven zoals ze zijn, hij gedijt bij vaste patronen. Verder heeft het koude weer voor hem als voordeel dat mensen rustig thuisblijven. Bij warm weer komen ze op straat, rijden ze op motoren of maken andere soorten lawaai. Van dat soort prikkels heeft hij veel last.”

“Zo je zie: meestal zit achter Kees’ obsessies en neuroses een heel redelijke verklaring.”

Hij schrijft u ook brieven die u online publiceert.

“Dat vindt hij heel leuk. Die Facebookpagina heeft inmiddels 88.000 volgers. Die wil Kees op de hoogte houden van zijn leven. Kees heeft echt fans. Toen ik op die pagina een berichtje plaatste om zijn tekeningen te promoten, stroomden de opdrachten ineens binnen. Inmiddels is er een wachtlijst. Kees noemt zich nu beroepstekenaar en dat geeft hem zelfvertrouwen. En dat is nodig, want zijn zelfbeeld is door zijn handicap van nature laag. Hij weet namelijk precies wat hij ten opzichte van andere mensen niet heeft. Nu wordt hij ook eens aangesproken op zijn talenten.”

U heeft als maker het leven van uw onderwerp beïnvloed.

“Ja. Maar dat doet iedere documentairemaker. Je kunt wel proberen als een fly on the wall te werken, maar mensen zijn zich simpelweg altijd bewust dat je komt filmen.”

“Daarbij stel ik vragen over onderwerpen die anders soms onbesproken zouden blijven. Zo vroeg ik in Het beste voor Kees aan zijn ouders hoe zij dachten over euthanasie. Zo’n gesprek laat mensen nadenken over hun eigen situatie.”

“Het belangrijkste in mijn werk is vertrouwen. Als dat er is, stel ik gewoon de vragen die me bezighouden. Natuurlijk ga ik daarbij vaak net iets verder dan mijn onderwerp had verwacht. Maar dat moet. Anders lukt het niet om dichtbij te komen.”

De documentaire Kees vliegt uit is vanaf zondag te zien bij Videoland.