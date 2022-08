Vervolg op Game of Thrones vol intriges, seks en geweld: ‘Het gaat er pittig aan toe’

Beeld HBO

Wat kan de kijker verwachten van House of the Dragon, de prequel (voorloper) van Game of Thrones? De man die het meest recht van spreken heeft om een oordeel te vellen, is schrijver en bedenker George R.R. Martin op wiens boek Fire and Blood de tiendelige serie is gebaseerd.

Recentelijk gaf Martin, na het zien van negen afleveringen, aan dik tevreden te zijn met het resultaat. Maar in een interview met The Hollywood Reporter waarschuwde hij wel dat er verschillen zijn met Game of Thrones. “In die serie kwamen personages voor die de kijker kon omarmen, zoals prinses Arya Stark. Dat is nu niet het geval. Alle hoofdpersonages in House of the Dragon hebben gebreken. Ze doen goede, maar ook slechte dingen. Ze worden gedreven door honger naar macht, zijn jaloers en hebben open wonden.”

Machtsstrijd

De nieuwe serie speelt zich 173 jaar eerder af dan de periode die in Game of Thrones wordt behandeld. De strijd om de macht ontaardt in een burgeroorlog, genaamd Dance of the Dragons, als koning Viserys Targaryen I is overleden. Zijn familie, onder wie zijn dochter prinses Rhaenyra en zijn broer prins Daemon, staan elkaar naar het leven in een genadeloze machtsstrijd.

“Het gaat er pittig aan toe,” zegt de Britse acteur Paddy Considine (48), die koning Viserys vertolkt. “Er zitten genoeg seks, geweld en intriges in House of the Dragon; en heel veel draken die als vliegende paarden worden ingezet. De kijkers zullen niet teleurgesteld worden.”

House of Dragon is met ingang van 22 augustus op HBO Max te bekijken. De tien afleveringen worden om de week uitgezonden.