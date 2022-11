Verstikkend egocentrisch is ze, maar daar kan Lea (15) niks aan doen in de meedogenloze roman van Jante Wortel

Beeld Getty Images/EyeEm

Ze heet Lea, ze is 15 jaar en ziek. Die ziekte is veel: een eetstoornis, ontregelende controledwang, faalangst. En natuurlijk is ze ook nog puber. De roman heeft nog drie hoofdpersonen, een vader die ook voortdurend bang is dat niet alles gaat zoals het zou moeten gaan, een moeder met een belemmerende longziekte en een explosief broertje.

Het gezin gaat met een caravan met vakantie naar Noorwegen. Noorwegen ziet er dan wel goed uit, maar is geen land voor vrolijkheid en opluchting. En een caravan is ook bedrukkend klein. Niemand kan met elkaar en zichzelf uit de voeten.

Het ongemakkelijkst heeft het natuurlijk Lea, voor wie bijna alles storend is, zeker wanneer ze niet haar weegmomenten kan hebben en haar haast eindeloze reeks bewegingen niet kan maken, waarvoor ze zich het liefst in de wc terugtrekt. Niemand mag haar zien, ze wil een meisje zijn dat weg is. Zonder dat ze het wil, kan ze alleen maar aan zichzelf denken. Verstikkend egocentrisch is ze, maar daar kan ze niets aan doen.

Spatje hoop

Eigenlijk zou ze moeten worden opgenomen, maar haar ouders willen dat niet. Zij willen het zijn die voor haar zorgen zonder dat ze weten hoe het moet. Ze doen aandoenlijk hun best en die pogingen zorgen soms stamelend voor zachte momenten in deze nét niet helemaal uitzichtloze roman. Want op het eind is er een spatje hoop op betere tijden, terwijl het ook duidelijk is dat er nog een lange weg te gaan is.

Jante Wortel heeft het allemaal meedogenloos en sterk opgeschreven en uiterst direct, gedetailleerd tot in bijna iedere uithoek van bijna ieder moment. Nergens maakt ze het mooier dan het is, er staan nauwelijks metaforen in, daarvoor is er veel te veel werkelijkheid die ook veel te autoritair is en niets anders dan zichzelf toelaat.

Vaak moet je even naar adem happen en snak je naar frisse lucht, maar het boek eist je meteen weer dwingend op. Lea die onzichtbaar wil zijn, wil schreeuwend graag gezien worden. Die schreeuw hoor je niet, maar ook heel erg wel.

WEERLICHT Jante Wortel

Das Mag, €22,50

251 blz.