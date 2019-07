Verrassende reünie op Appelsap: The Opposites zijn terug

Naast The Opposites staan dit jaar onder andere Lil’ Kleine, Ares en Snelle op Appelsap. Beeld Jerry Lampen/ANP Kippa

Het betreft een ‘voorlopig eenmalige reünie’, aldus de twee leden van de groep Twan van Steenhoven (Big2) en Willem de Bruin. Zij melden over hun hereniging: ‘De beste beslissingen worden genomen uit intuïtie. Het voelt heerlijk om na zoveel jaar weer samen te gaan doen waar we het beste in zijn, alles uit z’n voegen trekken.’

The Opposites groeiden aan het ­begin van dit decennium uit tot de populairste hiphopact van Nederland. Het duo speelde op de hoofdpodia van Pinkpop en Lowlands en won vanwege die glanzende live-reputatie in januari 2014 de prestigieuze Popprijs. Het bleek een van de laatste wapenfeiten van de groep. Op 10 augustus van dat jaar gaven The Opposites op festival Dutch Valley hun laatste optreden.

Er volgden maanden van stilte die werden onderbroken door een kort bericht: De Bruin en Van Steenhoven waren ieder hun eigen weg gegaan. Beide rappers maakten een soloalbum. De Bruin acteerde in de film Catacombe.

Over de redenen die de twee uit elkaar dreven hebben de gezworen vrienden nooit veel willen zeggen. De Bruin meldde wel: ‘We hebben het allebei nooit zo gewild. Maar de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan.’

Of het conflict tussen beide rappers met het optreden op Appelsap volledig uit de wereld is, is niet helemaal duidelijk. Op het festival zijn behalve van The Opposites ook optredens van onder anderen Lil’ Kleine, Ares en Snelle.