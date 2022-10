Verrassende en prachtige kindergedichten in nieuwe bloemlezing

Beeld Gottmer

Wie zijn Jaap Robben en Sebastiaan Van Doninck?

Jaap Robben debuteerde als kinderdichter, maar is sinds zijn roman Birk vooral bekend als auteur voor volwassenen. Onlangs verscheen zijn derde roman, Schemerleven. Sebastiaan Van Doninck is een Vlaamse illustrator die voor zijn tekeningen in het prentenboek De fantastische vliegwedstrijd de Boekenpauw ontving.

Wat is Heel de wereld wordt wakker voor boek?

Een poëziebloemlezing met 333 moderne kindergedichten, bijna 400 bladzijdes dik. De vijver waaruit Robben heeft gevist is groot en diep. Er zijn Nederlandse dichters en Vlaamse, kinderdichters en dichters voor volwassenen, ‘schrijfdichters’ en spokenworddichters, levende dichters en dode. Het aanbod loopt van Akwasi tot Joost Zwagerman. ‘Een soort gebruiksaanwijzing bij jezelf,’ noemt Robben de bloemlezing in zijn voorwoord.

Hoe kwam de keuze tot stand?

Robben licht het helder toe in zijn verantwoording. Allereerst moesten de gedichten gepubliceerd zijn na 1990. Geen oldtimers dus van Annie M.G. Schmidt of Han G. Hoekstra. Vervolgens moesten de gedichten niet óver kinderen gaan, maar vanúít hen zijn geschreven (daarmee is soms wel een beetje gesmokkeld).

Als doelgroep hanteert Robben zes tot twaalf jaar. Waarbij de poëzie van Hans en Monique Hagen een smal ‘leespaadje’ vormt, dat via de gedichten van Joke van Leeuwen en Edward van de Vendel verbreedt tot Maud Vanhauwaert en Daniel Billiet.

En het resultaat?

Verrassend en prachtig. Dit boek bevat veel poëzie die niet eerder in bloemlezingen werd opgenomen. Ik ontdekte een ontroerend gedicht van Pat Donnez over een opa die de taal kwijtraakt (‘Opa sneeuwt’) en een breekbare kinderbezwering van Bas Rompa (‘Hoop’).

Er is een ruime bladspiegel waarop de vrijstaande tekeningen van Van Doninck goed tot hun recht komen. Zijn palet is gedekt, zijn vormtaal kent juist een aanstekelijke zwierigheid. Die tekeningen vormen het cement van het boek en smeden alle eigenzinnige dichtstemmen samen. Zo kan Robbens bloemlezing zich meten met de klassieker Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is.