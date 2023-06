Verrassend, ontroerend en terug van weggeweest: dit was het Holland Festival 2023

Met Anohni als associate artist wist het Holland Festival te verrassen, ontroeren en ontregelen. Van tranen tijdens een door een klein groepje bezochte feministische séance, tot de kaskraker Wuthering Heights: de 76ste editie van het grootste podiumkunstenfestival van het land bereikte een opvallend divers publiek.

Hoofdrolspeler Catherine Hunter moest op het allerlaatste moment afzeggen, maar werd vlekkeloos vervangen door Amanda Hadingue in Simon McBurneys Drive your Plow over the Bones of the Dead, de openingsvoorstelling van het 76ste Holland Festival.

Dark Skies, waar vijfenveertig musici aan zouden meewerken, kon helemaal geen doorgang vinden, omdat Einstürzende Neubautenvoorman Blixa Bargeld om medische redenen niet naar Amsterdam kon komen. Maar verder viel er veel te genieten, in alle disciplines – van theater, dans, muziek en muziektheater tot multidisciplinaire vormen en cross-overs met beeldende kunst, fotografie en film.

Associate artist Anohni was een gouden greep (‘Een ware verbinder’, aldus directeur Emily Ansenk): overal aanwezig in bijna alle disciplines. Niet als zangeres overigens, ze heeft het optreden opgegeven, wel als beeldend kunstenares en tentoonstellingsmaker. En ze nodigde kunstenaars en artiesten uit haar eigen wereld uit een bijdrage te leveren aan het festival. Die bijdragen concentreren zich vooral rond de thema’s queer, feminisme en ecologie.

Tweede Wereldoorlog

Anohni organiseerde een indrukwekkend ritueel in de Gerrit van der Veenstraat. Ze woonde er als 7-jarige en vond het er paradijselijk; vele jaren later hoorde ze van de gruwelijkheden die zich er tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld. Op instigatie van Anohni voerde het Radio Filharmonisch Orkest er William Basinski’s indringende The Disintegration Loops (for Euterpestraat) uit. Een leerlingenkoor van het Gerrit van der Veen College en het St. Ignatiusgymnasium bracht vervolgens muziek van Anohni ten gehore.

Haar ijle stemgeluid is ook even te horen in een video, die onderdeel uitmaakt van de expositie Anohni – She Who Saw Beautiful Things in Huis Willet-Holthuysen, waarin verder eigen werk en foto’s te zien zijn van Anohni’s voormalige samenwerkingspartner Dr. Julia Yasuda, gemaakt door Erika Yasuda.

Op de openingsavond nodigde Anohni cultuurwethouder Touria Meliani uit voor een vraaggesprek in het atrium van het Muziekgebouw, temidden van de zogeheten 13 Tenets of Future Feminism, dertien in rozenkwartsschijven gegraveerde stellingen die ze samen met een vriendengroep over feminisme formuleerde.

Het prettige gesprek over ‘female politics’ werd voorafgegaan door een optreden van twee Future Feministen, performancekunstenaar Johanna Constantine en zangeres Sierra Casady (van het experimentele popduo CocoRosie, dat ook twee optredens verzorgde in de grote zaal van het Muziekgebouw). Het was adembenemend mooi; een deel van het zeer bescheiden publiek bleef in tranen achter.

Weinig festivalsfeer

In Donau, een van de nieuwe festivallocaties, lieten bezoekers zich tot in de late uren meevoeren in de grootschalige, multidisciplinaire locatievoorstelling Respublika van regisseur Łukasz Twarkowski en zijn Litouwse theatergezelschap. Levende legende Meredith Monk (80) presenteerde de wereldpremière van haar nieuwe werk Indra’s Net in de Gashouder.

De grootste publiekstrekker was Julian Rosefeldts grootschalige, muzikale filminstallatie Euphoria, die 17 dagen in de Markthallen stond en ruim 10.000 bezoekers trok. Wel gek: het enige gesprek met Rosefeldt stond gepland om half 11 ’s avonds, ruim na de laatste vertoning van Euphoria, en het was niet mogelijk om de Markthallen zonder kaartje te bereiken. Er was bijna niemand. Het nieuwe festivalhart in De Balie was een betere plek geweest; daar gebeurde maar heel weinig waardoor een festivalsfeer ontstond.

Toch kijkt de organisatie zeer tevreden terug. Het festival werd met ruim 80.000 bezoekers, een gemiddelde zaalbezetting van ruim 80 procent en vele uitverkochte zalen, goed bezocht door een – volgens de organisatie – ‘opvallend divers publiek’.

Dat is na drie door corona getekende edities een machtige prestatie.

