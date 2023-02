Verpletterende Wim Helsen maakt het absurde persoonlijk

Wim Helsen is in 'Niet mijn apen, niet mijn circus' de onbetrouwbare verteller, die afwisselend onderdanig en arrogant is, sympathiek en onuitstaanbaar, slachtoffer en dader. Beeld Karolina Maruszak

Het is verbazingwekkend hoe snel Helsen zijn publiek, dat een minuut eerder nog over de kinderen zat te keuvelen, de vervreemding inzuigt. Hij steekt zijn hoofd de zaal in, loopt met nederige passen het podium op en vertelt dat er vanochtend een parkeerboete onder zijn ruitenwissers zat. Gek, want zijn wagen stond gewoon voor de eigen voordeur.

Er begint direct paniek op te borrelen. Helsen moet instanties bellen en moeilijke codes voorlezen, maar vooral de angst bezweren dat dit op het oog triviale voorval het begin van zijn einde is. Als hij niet snel betaalt, raakt hij zeker en vast alles kwijt. Zijn auto, zijn huis, zijn ziel. Als bezoeker ben je de buitenwereld dan allang vergeten. Alleen deze man en zijn strijd – tegen wie precies is onduidelijk – doen nog ter zake.

Niet mijn apen, niet mijn circus is een verpletterende ervaring. Helsen neemt je mee in een doolhof dat, gelijk het universum, constant lijkt uit te dijen. Hijzelf vormt daarin de onbetrouwbare verteller, die afwisselend onderdanig en arrogant is, sympathiek en onuitstaanbaar, slachtoffer en dader.

Elvis Presley

Ook zijn humor haalt de cabaretier uit schijnbaar tegengestelde hoeken. Soms is hij de nare onbenul, wiens plannetje om iemand in de val te lokken jammerlijk mislukt. Dan weer werkt hij op de lachpieren door een veel te cool intermezzo op de tonen van Elvis Presleys A Little Less Conversation. Wat kan die man dansen.

Dat nummer is met goede reden gekozen. Even niet praten. Even uit het hoofd. Niet mijn apen, niet mijn circus mag een absurde voorstelling zijn, hij is ook inhoudelijk zeer sterk. Helsen zit vast in wanen die zich als werkelijkheid aan zijn hersenen presenteren. De paranoia rond die parkeerboete is pas het begin van de gekte. Later komt er ook een pratende geit voorbij, die een bijzondere relatie lijkt te hebben met zijn overleden vader.

Wanen

Je moet soms goed opletten om Helsen te kunnen volgen. Voor de hand liggende vergelijkingen met Kafka en Beckett dringen zich op. Tegelijk groeit het besef dat ‘begrijpen’ misschien helemaal niet zo belangrijk is. Dat de zogenaamde ratio niet alleen de artiest, maar ook het publiek om de tuin leidt. Als onze werkelijkheid gebaseerd is op wanen, kunnen we haar met die kennis dan niet zelf veranderen?

Helsen zweeft op het podium natuurlijk vaker in het spanningsveld tussen fantasie en realiteit. Niet eerder leverde dat echter zo’n doorwrochte voorstelling op. Tijdens het kijken ben je vooral onder de indruk van zijn kunde. Na afloop druppelt de ontroering binnen. Wat heeft hij eigenlijk veel over zichzelf verteld.

CABARET

NIET MIJN APEN, NIET MIJN CIRCUS

Door Wim Helsen

Gezien 24/2 in Diligentia, Den Haag

Te zien 1/3 t/m 4/3 in De Kleine Komedie, 31/3 in De Meervaart