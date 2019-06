Vermoeid Metallica komt moeilijk op gang in de Johan Cruijff Arena

Metallica is al meer dan drie jaar bezig met hun Worldwired Tour. In de Ziggo Dome duurde het even voor de vlam in de pan sloeg. Een lied van André Hazes vormde het omslagpunt.

Eerst is er verwarring, ongeloof ook wel. Speelt Metallica nou echt… Ja, Metallica, voor dit intermezzo teruggebracht tot gitarist Kirk Hammett en bassist Robert Trujillo, speelt en zingt écht Bloed, zweet en tranen. Van André Hazes, ja.

Het duurt even voor het publiek deze metalversie herkent, maar dan wordt er ook massaal meegezongen. Die enkelen in de Arena die fanatiek boe staan te roepen, zouden wel eens aanhangers kunnen zijn van een andere voetbalclub dan Ajax.

Metallica in de Johan Cruijff Arena. De eerste reactie was toch: huh? Maar sinds hun laatste bezoek aan Nederland, in 2017 in de Ziggo Dome, is er toch helemaal geen nieuw album van de Amerikaanse metalgroep verschenen?

De waarheid is dat Metallica nog altijd met dezelfde tour bezig is. Hun Worldwired Tour, naar aanleiding van het album Hardwired… to Self-Destruct, begon al in februari 2016 in San Francisco en eindigt november dit jaar in Auckland, Nieuw-Zeeland.

Nogal mat

Al meer dan drie jaar is de groep dus aan het toeren. De groepsleden, alle vier halverwege de vijftig, maken in de Arena ook best een vermoeide indruk.

Lars Ulrich doet achter zijn immense drumstel zelfs denken aan de man van middelbare leeftijd die op zijn fietsje in de sportschool wel heel hard moet werken om de pedalen even hard rond te krijgen als in zijn jonge jaren. Maar dat het eerste deel van het concert, met veel relatief onbekende nummers, nogal mat is, ligt echt niet alleen aan de band.

“Are you alive?’ vraagt zanger James Hetfield meerdere keren aan het publiek. Telkens volgt dan weer even een opleving, waarna bijna iedereen toch weer inkakt. Het is niet helemaal wat je verwacht bij een concert in deze hoek van de muziek.

Die even bizarre als leuke uitvoering van Bloed, zweet en tranen vormt een omslagpunt in de avond. Wat helpt, is dat vanaf dat moment alleen nog maar ‘greatest hits’ worden gespeeld en dat daarbij ook de extra luxe vuurwerkdoos open mag.

Tong uit zijn mond

Bommen, vlammen en fijn veel laserstralen leiden een mooi rondje Metallica-klassiekers in, uit vooral de jaren tachtig en negentig. Master of puppets, For whom the bell tolls, Creeping death, Seek & destroy: het zijn van die lekker log beukende en bijna onderaards dreunende zwaarmetaalsongs waarop de hoofden van de bijna 60.000 fans automatisch allemaal tegelijk op de maat van de muziek meebewegen.

Ook mooi om te zien bij Seek & Destroy: de op het videoscherm vertoonde beelden van Ulrich, die met zijn tong ver uit zijn mond zijn trommels en bekkens geselt. Moe, hij? Echt niet.

