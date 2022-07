Vermoedelijk stond de koning ergens met zijn hoofd tegen een deurpost te bonken

Shownieuws. Beeld SBS6

Frank Masmeijer had bij hoge, hoge uitzondering gratie gekregen. Per brief van de koning kreeg de voor cocaïnesmokkel veroordeelde quizmaster het vrolijke bericht dat hij onmiddellijk vrijkwam en niet nog anderhalf jaar zat te rotten in een cel in slaapstad Nieuwegein.

Waarom hij gratie had gekregen, was voor Masmeijer ook een raadsel. Zelf was de oud-presentator van de Holidayshow en Dinges er rotsvast van overtuigd dat hij te zwaar was gestraft, zei hij in De Telegraaf. “En dat vonden meer mensen, de koning kennelijk ook.”

Het is een mooie gedachte dat de koning zelf dit soort salomonsoordelen velt. Alle tv-zenders hadden er een dagtaak aan om dat misverstand weg te nemen. De koning voert uit wat de minister wil, legde royaltydeskundige Jeroen Snel uit bij RTL Boulevard. “Dit is echt niet omdat de koning fan was van de Holidayshow.” Of zoals Evert Santegoeds zei bij Shownieuws: “Het is niet zo dat hij vroeger naar de Holidayshow keek en dacht: wat een aardige gozer, laat ik dat dan maar doen.”

Intussen stond zijn staatsieportret wel levensgroot in het Shownieuwsdecor naast een ronduit onsympathieke foto van Frank M. in een strafkampsetting, achter prikkeldraad. Programmamaker Thijs Zeeman, die eerder in de clinch lag met Masmeijer, zei bij RTL Boulevard dat er ‘een verkeerd signaal’ uitging van de gratie voor de gevallen quizmaster. “Hiermee zegt de koning eigenlijk: ik aai je over de bol en geef je anderhalf jaar cadeau.”

Daarna begon Boulevardpresentator Eddy Zoëy ook nog over het morele kompas van Willem-Alexander en zijn vakantie naar Griekenland toen een reis naar dat land werd ontraden vanwege corona, en stond de koning vermoedelijk ergens met zijn hoofd tegen een deurpost te bonken. En geen kijker meer die Frank Masmeijer nog een aardige gozer vindt.

