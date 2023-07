Vermeend slachtoffer Thijs Römer: ben nog steeds niet geheeld

Beeld ANP

Twee van de drie vrouwen die aangifte hebben gedaan, zijn fysiek in de rechtbank in Assen aanwezig. Een van de vermeende slachtoffers heeft verklaard dat ze is gedwongen om foto’s, filmpjes en spraakberichten aan de acteur te sturen. Römer ontkent dat er in het contact sprake is geweest van dwang.

Römer zou in een appgroep hebben gezeten met meisjes van 14 en 15. Tijdens de rechtszaak vroeg de rechter hem hoe hij daarin terechtkwam. De acteur vertelde dat dat gebeurde toen zijn nummer kennelijk rondging onder fans. In de appgroep ging het vaak over seks en seksueel getinte onderwerpen, stelde de rechter.

De vrouw die vorig jaar als eerste aangifte deed tegen Römer richtte tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak het woord tot de acteur. In een emotioneel relaas vertelde ze onder meer dat ze ‘nog steeds niet geheeld’ is van het vermeende grensoverschrijdend gedrag van de acteur: “‘Vinger jij jezelf weleens?’, vroeg je mij. En voor het geval je het niet wist: ik was 14 jaar!”, aldus de vrouw in haar verklaring.

“Je hebt misbruik van mij gemaakt, Thijs. En dat weet je heel goed. Mijn seksualiteit is door jou gevormd. Ik dacht dat het normaal was om foto’s en filmpjes te sturen.” Op verzoek van de rechter reageerde Römer op het relaas. “Ik vind het heel erg dat ze zoveel verdriet en pijn heeft.”

Dickpics

Een van de andere drie vermeende slachtoffers liet haar verklaring voorlezen door advocaat Maartje Schaap. Ook zij zegt op minderjarige leeftijd veelvuldig seksueel getinte berichtjes, piemelfoto’s en video’s van Römer te hebben gekregen. “Van een puberale schunnige chat ging het naar sexting, naaktfoto’s, dickpics,” stelde ze.

De vrouw ‘hunkerde naar de liefde’ en ‘was incapabel om te zien waar mijn grenzen lagen’. Tot op de dag van vandaag zegt ze zich niet te kunnen openstellen voor mannen. Ze wil dat Römer nu zijn ‘verantwoordelijkheid pakt’. Het derde slachtoffer wilde haar verklaring achter gesloten deuren doen.

Privécontact

“Ik vind nu dat ik wel een grens over ben gegaan. Zij was 14, ik veel ouder en ook nog een bekende acteur,” aldus Römer over het contact met een van de drie vermeende slachtoffers. Dat zou hij ‘niet goed in het oog hebben gehad’. Eerder verklaarde Römer tegenover de politie dat hij vond dat hij geen grens over was gegaan.

“Dat hele appen had überhaupt niet moeten gebeuren. Het privécontact had ik onmiddellijk af moeten kappen,” zei Römer. “Ik had meteen moeten zeggen dat ik het prima vond om een handtekening te geven, of elkaar te ontmoeten in een openbare gelegenheid.” De acteur gaf toe dat er over ‘seksualiteit, over masturbatie’, is gesproken.

Alle drie de slachtoffers vragen ook om een financiële schadevergoeding. Twee vrouwen vragen om 4000 euro en een om ruim 5500 euro. Dat laatste bedrag gaat ook om de vergoeding van therapie en de reiskosten daarnaartoe.

Römer had vooraf gevraagd of er geen beelden en geluidsopnamen van hem kunnen worden gemaakt. Hij kan anders naar eigen zeggen niet vrijuit spreken. De rechter is daarin meegegaan.