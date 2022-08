Verkracht of niet: perfecte hardop-mee-discussiëren-op-de-bank-tv

Verkracht of niet. Beeld BNNVARA

Weet u het nog, wat u vijf jaar geleden voor meningen had? Hoe u dacht over maatschappelijke thema’s als – om maar eens wat te noemen – seksueel grensoverschrijdend gedrag? Lips vroeg het zich af omdat hij was gaan zitten voor Verkracht of niet, waarin Geraldine Kemper en Tim Hofman samen met een panel van veertien jongeren een op waarheid geïnspireerd drama over de grenzen van seks kijken, en discussiëren over wat ze hebben gezien. Of er inderdaad grenzen over zijn gegaan en waarom dan. En uiteindelijk: of er sprake is van verkrachting, of niet?

Goed gevonden, dacht Lips, en heel actueel. Maar hij had over het hoofd gezien dat de komkommers deze tijd van het jaar koud worden geserveerd: het bleek te gaan om een herhaling uit 2017. 2017! Je zou kunnen zeggen dat er sindsdien nogal wat is gebeurd op het gebied van maatschappelijk bewustzijn op dit thema. Vreemd voor de jongeren in het panel, dacht Lips, want in hoeverre is je mening dan nog wat je mening toen was? De uitzending begint dan ook met de disclaimer daarover.

Toch vond Lips de materie nog behoorlijk tijdloos. Bovendien: het concept van het programma zit goed in elkaar, perfecte hardop-mee-discussiëren-op-de-bank-tv. Het panel en de kijker kregen druppelsgewijs nieuwe informatie, dan weer vanuit het perspectief van de dader, dan weer vanuit het slachtoffer, aangevuld met deskundige duiding van een gespecialiseerde psycholoog, een officier van justitie en iemand die zelf ooit iets vergelijkbaars meemaakte. Steeds dacht Lips: hee, maar dat verandert de zaak.

Maar na een uur over groepsdruk, verwarrende signalen, verschillende interpretaties, victim blaming, de rol van alcohol en hoeveel consent nu eigenlijk echt consent is, trok Lips dezelfde conclusie als het panel: schuldig.

