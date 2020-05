Verhalen uit Café Helmers: Gonny Gakeer en Saskia Temmink

Het is behoorlijk cru: heb je enorm de behoefte om samen te komen, het laatste nieuws door te spreken, te lachen, elkaar te knuffelen en bier te drinken: zijn alle cafés dicht en moet je binnen blijven.

Gilles van der Loo, schrijver en in culinair recensent van Het Parool, heeft het er zwaar mee – zoals waarschijnlijk veel Amsterdammers. “Ik mis het uit eten gaan natuurlijk, maar mijn vaste avond in de kroeg mis ik nog veel meer. Niet alleen vanwege het contact met mijn vrienden, maar ook doordat ik niet meer met mensen praat die ik níet ken. Die ontmoet je toch meestal in het café.”

Stamtafels

In het pre-coronatijdperk organiseerde Van der Loo samen met vriend en collega-schrijver Jan van Mersbergen om de maand een literaire avond in Café Helmers. Nu doen ze dat digitaal, door bekende schrijvers en acteurs een kroegverhaal te laten voorlezen. “Ik hoop dat hiermee duidelijk wordt hoe groot de verbindende factor van onze stamtafels is: dat is waar de stad elkaar ontmoet. Videobellen is toch anders.”

Horecaverhalen uit Café Helmers. Beeld Screenshot video