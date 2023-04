Vergeten zwarte componist Julius Eastman centraal op nieuw festival: ‘Dit is de muziek die je nu wilt horen’

Julius Eeastman, Stay on It. Beeld Julius Eastman

Julius Eastman (1940-1990) was een Amerikaans klassiek componist en een van de eerste minimalistische artiesten. Hij is de kern van het nieuwe tweejaarlijkse festival Re:ply to all, georganiseerd door 24classics, the classical music discovery service.

Corine Haitjema en Fleur Shekel, beiden werkzaam bij 24classics, organiseerden het festival en vertellen hoe het ontstaan is. In 2021 publiceerden ze met Het Concertgebouw de zesdelige podcast Gemiste Sterren, waarin zes vergeten zwarte componisten binnen de klassieke muziek werden geprofileerd. Eastman was één van deze componisten.

Groots neerzetten

Haitjema: “We vonden het vrij gênant dat we nog nooit van hem gehoord hadden. Zijn muziek is zo ontzettend goed en toch kent bijna niemand binnen de klassieke muziek hem. We dachten: dit is een mooie aanleiding om zijn muziek groots neer te zetten en het te verbinden aan relevante sociaal-maatschappelijke thema’s.”

Zodoende is het balletje gaan rollen. Het heeft geresulteerd in een festival gevuld met een rijke programmering, waarbij niet alleen Eastmans muziek maar ook zijn karakter en verhaal centraal staan. Shekel refereert aan een quote van Eastman: “What I am trying to achieve is to be what I am to the fullest — Black to the fullest, a musician to the fullest, and a homosexual to the fullest.”

Safe spaces

Deze thema’s krijgen gedurende het festival verschillende vormen: er worden lhbtq-films vertoond, gesprekken gevoerd over safe spaces binnen de kunstwereld, en er is de expositie The Faithful Friend: The Lover Friend’s Love for the Beloved. Die richt zich op de invloed van zwarte en queer gemeenschappen op cultuur.

Daarnaast is er een grote installatie gemaakt door audiovisueel artiest Boris Acket en choreograaf Christian Guerematchi gebaseerd op Eastmans stuk Gay Guerrilla (1979). Binnen de installatie vindt op meerdere momenten een uitvoering van Guerematchi samen met shibari-artist Papilicious plaats. Zij hebben een live ritueel gecreëerd waarin Eastmans compromisloze persoonlijkheid voelbaar wordt en zijn strijd voor gelijke rechten centraal staat. Shekel: “Hij was niet alleen als artiest, maar ook als persoon heel veelzijdig. We vonden het een beetje dunnetjes als we daar geen aandacht aan zouden besteden.”

Ongebruikelijke keuze

Op muzikaal vlak staat alleen Eastman op het programma, met één uitzondering: J.S. Bachs A Mighty Fortress Is Our God. Dit lijkt wellicht een ongebruikelijke keuze, maar Eastman verwerkte dit koraal in Gay Guerrilla. Haitjema: “Enerzijds haalt hij de klassieke, christelijke traditie aan, anderzijds doet hij dat zodat hij zich ertegen kan verzetten. Het heeft een dubbele lading voor hem. Normaal raakt minimal music mij niet zo, maar ik zit bij sommige repetities met tranen in mijn ogen te luisteren. In zijn tijd was hij een vergeten componist, maar ik geloof echt dat zijn tijd nu is. Dit is de muziek die je wilt horen en laten horen.”

Re:ply to all - 21/4 t/m 14/5 - NDSM-werf, Studio A + B / Studio C