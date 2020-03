Verbroedering voert de boventoon in ontroerend boek over Nouri

Abdelhak Nouri. Beeld ANP

Zes maanden. Zo lang duurt het voordat Ajax-directeur Edwin van der Sar de familie Nouri bezoekt na de hartstilstand van Abdelhak Nouri op 8 juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Zes maanden, ruim 180 dagen, is de betrokkenheid van Van der Sar bij de tragedie minimaal geweest. Hij heeft de communicatie tussen Ajax en de familie gedelegeerd aan operationeel directeur Rutger Arisz, een relatieve nieuwkomer (en in de zomer van 2019 alweer met stille trom bij Ajax vertrokken).

Voor de familie Nouri is deze keuze van Van der Sar, zeker in deze periode, een extra dreun. Abdelhak ‘Appie’ Nouri is een kind van de club. Een direct lijntje met Van der Sar was het bewijs geweest dat de warme band voortduurt.

Van der Sar komt op 24 december 2017 naar het AMC in Amsterdam, waar Nouri op dat moment wordt verzorgd, als de relatie tussen club en familie al is verhard. Medische vragen worden door Ajax met veel vertraging en mondjesmaat beantwoord, en er is gesteggel over de kosten van een second opinion; die moet er komen, omdat dan nog hoop leeft op herstel en tegelijk twijfel groeit over de aard van de medische behandeling in Oostenrijk.

Na de ontmoeting in het AMC volgt op 12 februari een nieuwe bijeenkomst. De situatie is inmiddels compleet anders: onderzoeken hebben uitgewezen dat Ajax niet adequaat heeft gereageerd op het hartfalen van de vedette in wording. Dat leidt ertoe dat de familie Nouri Ajax aansprakelijk stelt en de verhoudingen nog stroever worden. Met als dieptepunt een opmerking van Van der Sar – over een mogelijke vergoeding van een aangepaste woning – dat Ajax wil voorkomen dat er ‘gouden kranen’ worden gefinancierd.

Abdelhak Nouri - Een onvervulde droom van Khalid Kasem heeft veel kwaliteiten, maar de grootste kwaliteit is dat het boek ondanks deze verwikkelingen geen aanklacht tegen Ajax is geworden. Kasem, vertrouwenspersoon en belangenbehartiger van Abdelhak Nouri en diens familie, doet er alles aan Ajax’ gebrek aan empathie te omzwachtelen met hoofdstukken waarin verbroedering en hoop de hoofdmoot vormen. Dat lukt tot dik over de helft. Daar verdrijft de houding van Ajax de warmte van de pagina’s, al slaagt Kasem erin aan het slot toch een hoopvol perspectief te schetsen.

Behalve een verhaal over een geknakte droom is Abdelhak Nouri een zedenschets van hedendaags Amsterdam. In die stad, in Geuzenveld, vormt het migrantengezin Nouri een thuishaven voor iedereen die komt aanwaaien. Kasem maakt ons deelgenoot van een grote groep betrokken familieleden, boordevol liefde voor elkaar en voor de samenleving waar ze middenin staan.

Ook laat Kasem zijn lezers die afschuwelijke 8 juli 2017 vanuit verschillende perspectieven herbeleven. Hij beschrijft nauwgezet hoe het nieuws over Nouri’s lot zijn vader (klussend aan een huis in Marokko) bereikt, hoe de onheilstijding in Oostenrijk door hartsvriend Donny van de Beek wordt verwerkt, en hoe diezelfde boodschap in het Mandemakers Stadion in Waalwijk jeugdvriend Steven Bergwijn ter ore komt (‘Appie is onwel geworden’).

Verschillende mensen, verschillende gezichtspunten, verschillende geloofsovertuigingen, verschillende clubs, verschillende posities – ze worden door Abdelhak Nouri, zijn familie en nu ook door dit ontroerende boek tot de dag van vandaag met elkaar verbonden. Zo krijgt dit drama een gloed van licht.

Abdelhak Nouri - Een onvervulde droom. Khalid Kasem. Uitgeverij: Lebowski. 21,99 euro

