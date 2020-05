Verborgen pracht in het iconische Paleis op de Dam

Beeld ANP

Aan het begin van de coronacrisis stonden ze in elke krant en op elke nieuwssite: foto’s van een verlaten Dam, met een al even verlaten ogend paleis op de achtergrond. “Het paleis ziet er al vaak gesloten uit, maar op die beelden leek het helemaal een ­geïsoleerd bouwwerk,” verzucht Alice Taatgen. Zij en de rest van de ­organisatie van het monument willen daarom maar wat graag laten weten dat bezoekers weer welkom zijn. Toen ze Jan Slagter in april op tv door een verlaten Keukenhof zagen dwalen, kwamen ze op het idee om een gelijksoortige uitzending te maken over het paleis. Omroep MAX was meteen van de partij. “We hopen dat we met deze uitzending veel Nederlanders kunnen enthousiasmeren om hier eens langs te komen,” zegt Taatgen.

Vorig jaar, voordat de coronacrisis uitbrak, verwelkomde het Paleis een recordaantal van 315.000 bezoekers, waarvan driekwart uit het buitenland kwam. Taatgen vindt dat zonde. “Het is zo’n belangrijke plek. Zo’n vier maanden per jaar is het in gebruik voor officiële evenementen zoals prijsuitreikingen, staatsbezoeken en andere ontvangsten. Ook de abdicatie van koningin Beatrix in 2013 vond hier plaats.”

Doodvonnissen

De route die Taatgen met Jan Slagter door het paleis aflegt tijdens de uitzending, lijkt op de gebruikelijke rondleiding die ‘gewone’ bezoekers ook krijgen – op een paar aanpassingen na. De tour wordt bijvoorbeeld normaliter afgesloten in Vierschaar op de begane grond, een indrukwekkende zaal met marmeren kunst­werken van de beeldhouwer Artus Quellinus. Bij binnenkomst zie je een representatie van het Oordeel van de Bijbelse Koning Salomo. Daar direct naast zijn grote vrouwenfiguren te zien die berouw en schuld symboliseren. “Ontzettend mooi natuurlijk, maar in de Vierschaar werden ­vroeger ook doodvonnissen uit­gesproken.” Nu sluiten Taatgen en Slagter hun wandeling af bij het ­balkon waar de koning en zijn familie tijdens belangrijke gebeurtenissen Nederland toewuiven. “Dat is toch net wat vrolijker.”

Bij welk deel van het paleis moet de kijker volgens Taatgen vooral even goed opletten? “De Mozeszaal. Dat is een grote ruimte waar de troons­overdracht plaatsvindt. De zaal is veel rijker versierd dan je in een stadhuis misschien zou verwachten.”

Op de wanden zijn grote schilde­rijen te zien die gaan over advies en wijsheid. “Die waren bedoeld om de raadsleden die daar vroeger ver­gaderden eraan te herinneren dat ze wijze besluiten moesten nemen, op basis van goed advies.” Vooral dat ­aspect spreekt Taatgen aan. “Stadhuizen zijn anders best sober. Het ­Paleis, dat vroeger als stadhuis werd gebruikt, is door de overvloed aan dergelijke betekenisvolle beelden een unicum.”

‘Exclusief: achter de deuren van Koninklijk Paleis Amsterdam’ is op zaterdag 30 mei om 19.05 uur te zien op NPO1. Het paleis opent op 3 juni de deuren weer voor bezoekers. Reserveren verplicht.