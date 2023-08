Verbannen, maar ze lieten Italië nooit los: de krankzinnige nadagen van het Italiaanse koningshuis

Vittorio Emanuele di Savoia, ofwel ‘the king who never was’. Beeld TMDb

Om maar met de deur in huis te vallen: kroonprins Vittorio Emanuele di Savoia werd na dertien jaar door het hof van assisen in Parijs vrijgesproken van moord. De Franse justitie oordeelde dat het niet te bewijzen is dat de zoon van de laatste koning van Italië Dirk Hamer heeft getroffen.

Bij een ruzie tussen Vittorio Emanuele en een groep Italiaanse jongeren voor het eilandje Cavallo, bij Corsica, loste de prins in 1978 twee schoten met een karabijn. De 19-jarige Dirk Hamer, die in een boot lag te slapen, werd getroffen in zijn been en overleed weken later in het ziekenhuis. De kogel in het been van de jonge Duitser kwam overeen met het kaliber van de karabijn van Vittorio Emanuele, maar de Franse rechter oordeelde toch dat hij het niet heeft gedaan.

Volgens de zus van Dirk Hamer, Birgit, speelde het feit dat Vittorio Emanuele blauw bloed heeft een grote rol bij de vrijspraak. Een rammelend onderzoek, een naar Tahiti overgeplaatste politieagent die voor altijd zwijgt over de zaak en een treuzelende Franse justitie dragen bij aan die gedachte.

Familie Hamer, zus Birgit Hamer houdt de foto van Dirk Hamer vast. Beeld Netflix

De dood van Dirk Hamer blijft kleven aan Vittorio Emanuele en aan de hele familie Di Savoia, die toch al niet zo’n goede reputatie heeft. In 1946 werd de familie verbannen uit Italië, nadat ze vanaf de eenwording in 1861 over het land hadden geregeerd. Twee weken na het referendum, waarbij de Italiaanse bevolking koos voor de republiek, vertrok Umberto II, die pas een paar weken koning was, naar Portugal. Hij accepteerde niet dat hij geen koning meer was. Tot aan zijn dood in 1983 hield hij een hofhouding aan en deelde nog grif adellijke titels uit.

Mussolini’s rassenwetten

Umberto II, die als de ‘Meikoning’ de geschiedenisboeken is ingegaan, was de zoon van Vittorio Emanuele III, de meest controversiële koning die Italië heeft gehad. Hij bood in 1922 Benito Mussolini het premierschap op een presenteerblaadje aan, nadat diens fascistische knokploegen in oktober van dat jaar naar Rome waren gemarcheerd.

Die Mars op Rome was het begin van de fascistische dictatuur die ruim twintig jaar duurde. Diezelfde koning ondertekende in 1938 zonder morren Mussolini’s rassenwetten en steunde hem om aan de zijde van Hitler de Tweede Wereldoorlog in te gaan.

Die steun aan de fascisten was een van de belangrijkste redenen dat de Italianen in 1946 kozen voor de republiek. In de grondwet van 1947 werd opgenomen dat mannelijke leden van het Huis van Savoia ‘voor eeuwig’ geen voet in Italië mogen zetten.

Cavallo

Het eilandje Cavallo, waar in 1978 Dirk Hamer werd beschoten, is de zomerresidentie van de familie Di Savoia. Het is krap een halfuur varen naar Sardinië, dichter bij hun vaderland mocht de voormalige koninklijke familie niet komen. Na jarenlang debat werd in 2002 de verbanning opgeheven, onder voorwaarde dat de familie geen aanspraak maakt op hun voormalige bezittingen of op een schadevergoeding.

Het duurde nog geen vijf jaar of de Di Savoia’s eisten 260 miljoen euro van de Italiaanse staat voor de morele schade die ze zouden hebben geleden door hun verbanning. In 2022 probeerden ze nog een keer de klok terug te draaien: ze wilden de koninklijke juwelen terug die sinds 1946 in een kluis van de Italiaanse nationale bank liggen opgeslagen. Twee keer kregen ze het deksel op de neus.

Dancing with the stars

Tegenwoordig probeert kroonprins Emanuele Filiberto, kleinzoon van koning Umberto II, het imago van de voormalige koninklijke familie op te vijzelen. In 2009 won hij de Italiaanse versie van Dancing with the stars. Een jaar later deed hij mee met het San Remofestival, het Italiaanse equivalent van het Eurovisie Songfestival, maar hij viel na de eerste ronde uit.

Emanuele Filiberto di Savoia en zijn moeder Marina Doria. Beeld Netflix

De Savoia’s wonnen weer aan populariteit, de welbespraakte Emanuele Filiberto werd een graag geziene gast op de Italiaanse televisie. Maar een paar jaar later gooide zijn vader, die in 1978 met een karabijn schoot in de richting van Dirk Hamer, opnieuw roet in het eten. In 2013 werd hij gearresteerd op verdenking van corruptie, valsheid in geschrifte en aanzetten tot prostitutie. Weer ging hij vrijuit wegens gebrek aan bewijs.

Tijdens de dagen dat hij in de gevangenis zat, was de koningszoon ineens wel loslippig over de dood van Dirk Hamer, blijkt uit de nu verschenen documentaire. Hij pochte tegen zijn medegevangenen dat hij wel degelijk heeft geschoten, en de Franse justitie een loer heeft gedraaid.