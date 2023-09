Venice Immersive: de virtuele ontmoeting met jezelf is VR op zijn best

The Imaginary Friend zal dit najaar te zien zijn op het Nederlands Film Festival en jeugdfilmfestival Cinekid.

Ik kom mezelf tegen. Letterlijk. Of nou ja, virtueel. Daarnet liep ik nog achter een digitaal hondje aan, maar nu volg ik ineens een prachtig rafelige digitale kopie van mijzelf. Telkens als ik denk hem (mij) in te kunnen halen, schiet hij (ik) weer een hoekje om.

Het is een moment in Celine Daemens virtualreality-ervaring Songs for a Passerby, een van de vijf Nederlandse (co)producties die deze week te zien zijn in de sectie Venice Immersive van het filmfestival van Venetië. De ontmoeting met jezelf is VR op zijn best: als vertelmiddel bedrieglijk simpel, technisch eindeloos complex en als ervaring op een intieme manier overdonderend.

Filmtak van de Biënnale

De filmtak van de Biënnale van Venetië omarmde in 2017 als eerste van de grote internationale filmfestivals het medium virtual reality. Inmiddels heet dat zijprogramma Venice Immersive en omvat het ook andere vormen van interactieve storytelling – maar de hoofdmoot blijft VR.

Met zo’n dertig gloednieuwe projecten in competitie, plus de beste projecten die het afgelopen jaar elders in première gingen, geeft het programma jaarlijks een tussenstand van waar het zich nog volop ontwikkelende medium staat.

“Ik ontmoet hier de hele wereld, alle belangrijke spelers zijn er,” zegt Corine Meijers van Studio Biarritz, in Venetië als producent van Steye Hallema’s The Imaginary Friend en coproducent van Floating with Spirits van de Colombiaans-Belgische maker Juanita Onzaga. “Niet dat je elke dag meteen met een deal naar buiten loopt, maar die ontmoetingen zijn essentieel. Je merkt dat de industrie professioneler wordt, er gaat meer geld in om, dus dan krijg je ook wat meer concurrentie. Maar het voelt nog steeds heel veilig. Het is een veld waarin mensen elkaar iets gunnen en bereid zijn dingen te delen met mensen die minder ervaring hebben.”

Dit jaar op ieders lippen

Het onderwerp dat dit jaar op ieders lippen lijkt te branden op het Lazzaretto Vecchio, een eilandje op een steenworp van het Lido, de hoofdlocatie van het filmfestival, is distributie. VR is een kunstvorm waarin makers uit allerlei disciplines zich verzamelen. De industrie schurkt aan tegen film en Hollywood, maar evengoed tegen Silicon Valley, de gamewereld, architectuur en beeldende kunst.

Zie alleen al de vijf Nederlandse (co)producties die dit jaar voor de competitie van Venice Immersive zijn geselecteerd. Daemen heeft een achtergrond in theater en opera; Onzaga begon haar carrière als cinematograaf; Hallema volgde opleidingen in muziek, dans en beeldende kunst voor hij zich op immersieve media stortte. Adriaan Lokman (Flow) is animatiefilmmaker. Shadowtime werd gemaakt door beeldend kunstenaar Sister Sylvester en filmmaker Deniz Tortum.

Structurele vertoningmogelijkheden

Na het festival waaieren al die makers ook weer uit naar hun eigen velden, waar hun werken met enig geluk nog een podium krijgen – Songs for a Passerby heeft later deze maand de Nederlandse première in het Muziekgebouw; The Imaginary Friend zal dit najaar te zien zijn op het Nederlands Film Festival en jeugdfilmfestival Cinekid. En er is een handvol van dit soort festivals verspreid over de wereld, zoals in Nederland het aan documentairefestival Idfa gelieerde DocLab. Maar meer structurele vertoningsmogelijkheden voor de meer artistieke VR zijn er nauwelijks. En dat begint te wringen.

Richard Valk, producent van Flow, een wervelende VR-versie van Adriaan Lokmans gelijknamige korte animatiefilm, is een van de vele mensen die daar verandering in hopen te brengen. In de Amsterdamse galerie What Is Happening Here, met ruim 2000 vierkante meter in het pand van de voormalige Spaarbank voor de Stad Amsterdam nabij de Munt, hoopt hij vanaf 2024 een vast VR-programma aan te gaan bieden. “Er zijn allerlei VR-cafés en festivals, maar de meer artistieke VR die hier op het festival te zien is, kun je in Nederland nergens bekijken. Dus we hopen hier echt groot uit te pakken.”