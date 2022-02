‘Velvet Bulldozer’ Albert King was dubbeltalent: vooral bekend als bluesgitarist, maar ook een geweldige zanger

Deze maand

In 1958 bracht gitaarfabrikant Gibson de Flying V op de markt. Het nieuwe, opvallende model werd snel omarmd door bluesgitarist Albert King. Van hem draaien we het album Born Under a Bad Sign, dat een ware bluesklassieker is.

Terug in de tijd

De Flying V van Gibson was een reactie op de Stratocaster die concurrent Fender vier jaar eerder met groot succes had uitgebracht. Vergeleken met de zeker voor die tijd futuristisch ogende ‘Strat’ zagen de elektrische gitaren van Gibson, die veelal de vorm van een traditionele gitaar hadden, er ineens nogal ouderwets uit.

Het antwoord van Gibson was een gitaar in de vorm van een V, een vliegende V welteverstaan. Een instant succes was hij zeker niet. Pas in de jaren zeventig ging de Flying V pas echt goed verkopen. Geliefd was hij toen vooral in hardrockkringen. Men viel niet alleen voor het model, de Flying V was ook een gitaar die zich goed leende voor een stevige spelstijl.

Bluesgitarist Albert King viel al in de jaren vijftig voor het bijzondere instrument, dat zo ongeveer zijn handelsmerk werd. De diverse modellen van de Flying V die hij bezat, noemde hij allemaal Lucy, zoals collega B.B. King diens gitaren (steevast Gibsons ES-355) altijd Lucille doopte.

Albert King, die eigenlijk Albert Nelson heette, gaf zich in het begin van zijn carrière uit voor een halfbroer van de toen al populaire B.B. Ze kwamen uit dezelfde streek in Mississippi, maar hadden geen enkele familieverwantschap. B.B. King vond het niet oké dat Albert probeerde mee te liften op zijn succes, maar draaide bij toen hem hoorde spelen. “Familie zijn we niet, wel broeders in de blues.”

Waarom nu herbeluisteren?

Omdat dit de plaat is die het talent van Albert King in volle glorie laat horen. Een waar dubbeltalent was hij: vooral bekend als gitarist, maar ook een geweldige zanger. ‘The Velvet Bulldozer’, werd hij genoemd. Dat fluweel verwees naar zijn stem, de bulldozer naar zijn imposante gestalte: bijna twee meter lang en meestal rond de 120 kilo zwaar.

Sterk was hij ook. Een meester was hij in wat gitaristen ‘bending’ noemen: het opdrukken of neertrekken van snaren wat het jankende geluid dat zo kenmerkend is voor de blues. Albert King liet met gemak drie snaren tegelijk jammeren. Hij was linkshandig, maar bespeelde een rechtshandige gitaar die hij gewoon ondersteboven om zijn nek hing, dus met de bassnaren onder en de hoge bovenaan.

Born Under a Bad Sign, dat werd uitgebracht door het soullabel Stax, staat vol songs die bluesstandards zouden worden. Gitaristen als Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan en vooral Eric Clapton staken er heel veel van op.

Verder luisteren

Albert King zou de blues altijd trouw blijven, maar voegde daar later wel de nodige soul aan toe. Een aanrader is zijn album I’ll Play the Blues for You uit 1972.