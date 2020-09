Veerkracht: gevecht tegen corona is een rampenfilm, maar dan echt

Beeld Het Parool

“Zie ik nou wat ik zie?” zegt ziekenhuisdirecteur Geert van den Enden middenin een gesprek ter voorbereiding op een werkbezoek van minister Hugo de Jonge. Vanuit zijn kantoor ziet hij een witte tent staan. Het mortuarium heeft opgeschaald. Er zijn extra koelcellen nodig, nu overledenen niet meer thuis mogen worden opgebaard en het aantal sterfgevallen in razend tempo toeneemt. Dat komt binnen.

De driedelige Videolanddocumentaire Veerkracht: gevecht tegen corona volgt personeel en patiënten in het Udense regioziekenhuis Bernhoven tijdens het begin van de coronacrisis. Patiënten worden aan de lopende band per ambulance binnengebracht, uitslaapkamers doen dienst als ic en artsen draaien diensten van soms wel 120 uur per week. Bekende verhalen, maar ze krijgen nu pas een gezicht. Precies wat documentairemaker Marc Pos, die een nieuwe klus zocht nu het regisseren van het ­Songfestival niet doorging, voor ogen had toen hij aan het project begon. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat je naar een rampenfilm kijkt.

Schrijnend is het fragment waarin een vrouw met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis wordt opgenomen en linea recta wordt doorgestuurd naar de ic. Ze heeft tien minuten om afscheid te nemen van haar man. Want hoe begripvol en rustig haar arts ook vertelt dat ze goede kansen heeft: “De kans dat u dit niet overleeft, bestaat wel.” Lips moest even slikken.

De artsen lijken onvermoeibaar, maar aan de camera vertrouwen ze af en toe hun zorgen en angsten toe. “Het doet meer met me dan ik had ingeschat,” zegt fysio-arts Koen Lemmens naast het bed van een ic-patiënt.

De documentaire is een halfjaar na de uitbraak van het virus al een bijzonder tijdsdocument, maar maakt vooral duidelijk hoe ver we sinds maart gekomen zijn en waarom we voorlopig nog even afstand moeten houden.

