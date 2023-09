Veelgeprezen standaardwerk over Suriname uit 1839 bestaat in feite uit knip- en plakwerk, ontdekten bibliofiele speurders

Een dansmeester leert danspassen aan een Creoolse en een tot slaaf gemaakte. Beeld J.B. Madou naar P.J. Benoit/terra

Het was een koffietafelboek avant la lettre, Voyage à Surinam van Pierre Jacques Benoit. In zijn boek uit 1839 deed de Antwerpse juwelierszoon verslag van zijn verblijf van ruim twee jaar in de kolonie, begin jaren dertig. Het werk maakte meteen bij zijn verschijning indruk door de honderd prachtige platen en de uitvoerige beschrijving van de geschiedenis, de geografie, de natuur en de bevolking van Suriname.

Twee eeuwen later staat het boek nog steeds op een voetstuk, vertelt boekhistoricus Garrelt Verhoeven. “Het wordt beschouwd als een van de belangrijke bronteksten over het Suriname uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Het is een van de weinige gedetailleerde verslagen van het leven in Suriname voor de afschaffing van de slavernij. In vrijwel alle werken die sindsdien over de kolonie zijn verschenen, wordt uit Voyage geciteerd.”

Exemplaren van de eerste druk komen maar zelden op de markt en zijn onbetaalbaar. Dat was aanleiding voor een heruitgave van het oorspronkelijke werk van Benoit, inclusief de platen op ware grootte en een nieuwe Nederlandse vertaling. Het plan was er al een jaar of tien, maar het huidige jubileumjaar van de daadwerkelijke afschaffing van de slavernij in 1873 maakte dat de kostbare onderneming ook kon worden uitgevoerd.

Opvallende gelijkenis

Voor deze heruitgave dook Verhoeven samen met verzamelaar Carl Haarnack, oprichter van de Amsterdamse Buku Bibliotheca Surinamica, in de historie van het boek en het leven van de schrijver. Ook dat werd een tocht vol verbazende ontdekkingen.

Verhoeven: “We hadden eigenlijk niet verwacht dat we nog iets nieuws boven tafel konden krijgen. Het boek is tweehonderd jaar oud. Er zijn meer heruitgaven verschenen. Maar dat pakte dus heel anders uit.”

Om maar met de grootste verrassing te beginnen: Pierre Jacques Benoit is niet de schrijver van Reis naar Suriname. “Het was Carl al opgevallen dat sommige delen een opvallende gelijkenis hebben met eerder gepubliceerde teksten over Suriname. Zoals Jan Jacob Hartsincks Beschryving van Guiana, of de Wilde Kust uit 1770, en het boek van de Engelse huurling John Gabriel Stedman uit 1796, Narrative of a five years expedition against the Revolted Negroes of Surinam.”

Ghostwriter

De bibliofiele speurders ontdekten meer voorbeelden van kopieergedrag en soms ook van ongerijmdheden. Zo doet de auteur verslag van een boottocht langs de oevers van de Surinamerivier waar op de plantages stoommachines getuigen van een ‘hoogst actieve en bloeiende industriële rijkdom’. Verhoeven: “Maar de eerste stoomturbines werden pas in de loop van de jaren dertig in gebruik genomen, jaren nadat Benoit zijn trip had gemaakt.”

Een zieke wordt naar het hospitaal gebracht. Beeld J.B. Madou naar P.J. Benoit/terra

Ook het feit dat van Benoit geen andere teksten bekend zijn, leidde tot de hypothese dat de Belg weliswaar de tekeningen voor het boek heeft aangeleverd, maar dat het manuscript door een ghostwriter is geschreven. “We weten dat Benoit na zijn terugkeer schilderijen maakte en uithangborden. Er werd nog wel een nieuw boek met reisverhalen van zijn hand aangekondigd, maar dat is nooit verschenen.”

Bibliothecaris in Brussel

Verhoeven en Haarnack gingen op zoek naar de echte auteur en kwamen uit bij de schrijver van het voorwoord in Voyage à Surinam, de tot Belg genaturaliseerde schrijver en dichter André van Hasselt. Verhoeven: “Van Hasselt werkte als bibliothecaris in Brussel en had daardoor toegang tot de teksten die eerder over Suriname waren verschenen. Een andere aanwijzing is dat hij als schrijver van historisch werk tot twee keer toe is betrapt op het plegen van plagiaat.”

Het is ook wel een verklaarbare gang van zaken, zegt Verhoeven. “De kern van het boek waren de prachtige platen die door twee beroemde lithografen zijn vervaardigd op basis van de schetsen en aquarellen die Benoit tijdens zijn verblijf in Suriname had gemaakt. Daar moest een introductie bij komen. Van Hasselt zal ongetwijfeld met Benoit hebben gesproken over diens herinneringen, maar moest de rest uit boeken halen.”

Dat een veelgeprezen standaardwerk over Suriname in feite bestaat uit knip- en plakwerk, is een ontnuchterende en ontluisterende conclusie. Vooral omdat van het werk zo gretig gebruik is gemaakt, ook als onderbouwing van wetenschappelijk werk. Verhoeven: “Dat verbaast mij ook, dat er klaarblijkelijk nooit zorgvuldig is gekeken naar de totstandkoming van het boek. Wat wij nu hebben ontdekt, hadden wetenschappers ook kunnen achterhalen.”

De verkoop van een tot slaaf gemaakte. Beeld J.B. Madou naar P.J. Benoit/Terra

De tekst moet voortaan met deze kennis worden bekeken, vindt de boekhistoricus, maar het belang van Reis naar Suriname blijft onverminderd groot. “Vooral vanwege de prachtige afbeeldingen. Het is natuurlijk een koloniaal boek. De tekeningen schetsen een lieflijk beeld van het leven van de kolonie. Het is een gekleurd ooggetuigenverslag, maar evengoed een ooggetuigenverslag. De prenten hebben ons beeld van Suriname bepaald.”

En kunnen dat nog steeds doen. Verhoeven: “Er is een tekening van een slavenveiling waar een moeder met haar twee kinderen wordt verkocht. Benoit tekende het als een alledaags tafereel, maar wel zo precies, dat we na veel speurwerk in de archieven en de slavenregisters de datum van de veiling en de naam van de vrouw hebben kunnen achterhalen. Het ging om Susanna die op 9 december 1830 door Benoit werd getekend. Daar waren we toch wel even stil van.”

Reis naar Suriname. Beschrijving van de Nederlandse bezittingen in Guyana. Pierre Jacques Benoit, Uitgeverij Terra Lannoo, €79.