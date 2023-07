Veelbekroond kinderboekenauteur Margriet Heymans (1932-2023) was ‘een vrije geest, wars van iedere burgerlijkheid’

Margriet Heymans overleed donderdagavond op 90-jarige leeftijd. Beeld Hans van den Bogaard/ANP

Paarden kon ze niet tekenen. “Ze zijn niet lomp genoeg; ze zijn te perfect,” vertelde Margriet Heymans aan Parool-kinderboekenrecensente Joukje Akveld tijdens een interview voor het boek Kinderboekillustratoren geportretteerd (2010). “Ik kan pony’s tekenen, omdat dat monsters zijn, maar paarden zijn te mooi.”

Margriet (Margaretha Hendrikus Gerardus Maria) Heymans, geboren in 1932 te Den Bosch, was een veelbekroond kinderboekenschrijfster en illustratrice. Na de School voor kunst en kunstnijverheid in Den Bosch maakte ze met haar zus Annemie haar eerste prentenboek, Het poppenfeest (1971). Voor haar tweede boek Hollidee de circuspony ontving ze in 1973 een Gouden Penseel.

Die prestigieuze prijs voor illustratoren won ze in 1988 nogmaals voor Annetje Lie in het holst van de nacht, geschreven door Imme Dros. In 1998 ontving ze haar derde Gouden Penseel voor De wezen van Woesteland. Voor Lieveling, boterbloem (1988) kreeg ze als auteur een Zilveren Griffel, ook ontving ze daarvoor de Woutertje Pieterse Prijs.

Bijzondere plek

In 2007 kreeg ze de Nienke van Hichtumprijs voor Diep in het bos van Nergena. ‘Margriet Heymans bezet al jaren een bijzondere plek in het kinderboekenlandschap,’ aldus de jury van de prijs, die het boek een ‘leeftijdloze literaire parel’ noemde. ‘Haar teken- en vertelstijl zijn onvergelijkbaar en enig in hun soort. Met haar werk balanceert ze behendig op het dunne koord tussen werkelijkheid en verbeelding, tussen humor en ernst, tussen toegankelijk en hermetisch, tussen tragiek en luchtigheid.’

“Margriet Heymans was een vrije geest, wars van iedere burgerlijkheid,” zegt haar redacteur Jacques Dohmen in een verklaring van uitgeverij Querido. “In haar tekeningen, die spontane geniale krabbels lijken, streefde ze perfectie na. In haar verhalen kreeg de meest alledaagse werkelijkheid een warme magische gloed. Ze was veeleisend, chaotisch en enorm toegewijd.”

Op zoek naar opa Bleskop was in 2009 haar laatste boek.