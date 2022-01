Veel ruimte voor nieuw en origineel geluid op Longlist Libris Literatuur Prijs

Lisa Weeda is met haar veelgeprezen roman Aleksandra een van de vijf debutanten op de longlist. Beeld Geert Snoeijer

Ze vielen dermate op in het afgelopen boekenjaar dat ze door een vakjury, ingesteld door de Volkskrant, werden uitgeroepen tot de ‘literaire talenten van het jaar 2022’. Nu staan hun debuten op de longlist met achttien oorspronkelijk Nederlandstalige romans die kans maken op de Libris Literatuur Prijs 2022: Lisa Weeda met Aleksandra, Leonieke Baerwaldt met Hier komen wij vandaan en Sholeh Rezazadeh met De hemel is altijd paars.

Ook de debuutromans van Frouke Arns (De gelijktijdigheid der dingen) en Jilt Jorritsma (Was) werden veelgeprezen en haalden de eigenzinnige lijst van de jury onder voorzitterschap van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Geijkte namen als A.F.Th. van der Heijden en Arnon Grunberg, die ook met nieuw werk kwamen, ontbreken. Er is veel plek voor nieuw en origineel geluid.

Wel is Rob van Essen opnieuw kanshebber, met zijn roman Miniapolis. Toen hij in 2019 tot winnaar werd uitgeroepen met Een goede zoon was dat de laatste prijsuitreiking met de omlijsting van een galadiner in de Spiegelzaal van het Amstel Hotel. Eerst waren het de coronamaatregelen die roet in het eten gooiden, maar nu blijkt de traditionele setting, waarin de eerste Libris Literatuur Prijs in 1994 werd toegekend aan Frida Vogels voor De harde kern (2), definitief opgedoekt.

Inhoudelijke samenwerking

De prijsuitreiking is op 9 mei in Felix Meritis. Net als in 2021 vindt er een hommageshow plaats voor de zes auteurs op de shortlist, die op 28 februari zal worden onthuld. Daarnaast zal er een livestream zijn en een live-uitzending in Nieuwsuur op NPO2. Ook in Felix Meritis staat er een feestelijk diner op de agenda. “De samenwerking die we vorig jaar zijn aangegaan met Felix Meritis voelt voor ons echt als thuis,” aldus secretaris Janny Nijhof. “Het Amstel Hotel was natuurlijk een prachtige locatie. Maar Felix Meritis is een cultuurhuis, dit is veel inhoudelijker.”

De overige genomineerde schrijvers zijn Nico Dros (Willem die Madoc maakte), Willem du Gardijn (Het einde van het lied), Mariken Heitman (Wormmaan), Auke Hulst (De Mitsukoshi Troostbaby Company), Marie Kessels (Levenshonger), Deniz Kuypers (De atlas van overal), Gilles van der Loo (Dorp), Renée van Marissing (Onze kinderen), Vonne van der Meer (Naar Lillehammer), Rinus Spruit (De verlossing van Jacob Smallegange), Caro van Thuyne (Lijn van wee en wens) en Robbert Welagen (Raam, sleutel).

De winnaar ontvangt een geldbedrag van 50.000 euro. Vorig jaar ging de prijs naar Jeroen Brouwers voor Cliënt E. Busken.