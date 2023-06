Medialogica. Beeld -

Opnieuw was het een ijzersterk seizoen Medialogica. Miniseizoen moet ik zeggen, want helaas mocht omroep Human maar 3 afleveringen maken. Ook zal enige mate van beroepsdeformatie meespelen, want journalisten houden nu eenmaal van programma’s over journalistiek. Maar het is zonder meer knap hoe Medialogica er keer op keer in slaagt om door grondig spitwerk de machinaties van media en beeldvorming bloot te leggen.

Vorige week werden de geldstromen van de ‘alternatieve media’ ontrafeld, dit keer ging het over de manier waarop mensen met down worden geportretteerd. ‘Downtertainment,’ noemde Arjen Lubach de stortvloed aan programma’s waarin voornamelijk blije, vaak vertederende downpatiënten te zien zijn. Representatief is dit beeld allerminst: veel mensen met down zijn stukken minder zelfredzaam en vrolijk dan degenen die op tv komen.

Het imago van het syndroom blijkt behoorlijk politiek geladen, zo toonde Medialogica aan. Twee moeders richtten Upside Down op, een stichting ‘die zich richt op de beeldvorming van het downsydroom’. De stichting maakt de glossy Touch down, over leven met een kind met down, dat ze het liefst meegeven aan iedere zwangere vrouw die overweegt een Nipt-test te gaan doen. De twee moeders lijken te handelen uit nobele motieven, maar krijgen ook steun uit conservatief-christelijke hoek, die de antiabortusagenda via deze weg wil doordrukken.

Op de website van Stichting Downsyndroom, die claimt neutrale informatie te bieden, blijkt zelfs een filmpje te staan dat betaald is door de strengkatholieke antiabortusclub Civitas Christiana. Het is een gelikte video waarin lachende downpatiënten en gelukkige ouders elkaar liefdevol omhelzen: dat de afzender van het filmpje behoorlijk radicaal is vindt de directeur van de stichting niet zo belangrijk.

Tegenover hen staan artsen, mensen uit de zorg en ouders van downpatiënten die het een stuk slechter hebben getroffen dan de happy downers op tv en in de bladen. Zij vinden dat de prolifelobby een onvolledig beeld schetst, en vrezen dat de kennis van het downsyndroom hierdoor eerder af- dan toeneemt. Hun visie blijkt een stuk minder makkelijk voor het voetlicht te krijgen: we kijken nou eenmaal liever naar opgewekte downpatiënten dan naar de tragische gevallen. Een schoolvoorbeeld van medialogica.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.